Ariana Grande surpreende seguidores ao compartilhar novo visual para novo filme

A cantora Ariana Grande levou os fãs à loucura ao compartilhar foto com novo visual para o filme baseado no musical Wicked

CARAS Digital Publicado em 26/10/2022, às 18h04 - Atualizado às 18h19

Nesta quarta-feira, 26, Ariana Grande surpreendeu seus fãs ao compartilhar uma foto rara em seu Instagram em que mostrava seu novo visual!

A cantora apareceu loira em uma foto virada, em que mostrava sua cabeça com a nova cor de cabelo e brincos. “Novos brincos”, comentou bem humorada a diva pop.

O motivo por trás da mudança? O filme do musical Wicked, no qual Ariana interpretará a bruxa boa Glinda, que foi originalmente interpretada na Broadway pela atriz Kristen Chenoweth, que é loira.

Nos comentários, a atriz Cynthia Erivo que interpretará a protagonista Elphaba comentou: “Os brincos são INCRÍVEIS”. A mãe da artista, Joan Grande não perdeu a oportunidade de elogiar a filha: “A mais linda”.

Os fãs da dona do álbum Positions aprovaram o novo visual e fizeram chover elogios nos comentários! “Está LINDO”, comentou uma seguidora. E outra fã escreveu: “Apenas maravilhoso”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ariana Grande (@arianagrande)

Novidades de Oz!

No mês passado, foi confirmado que o ator Jonathan Bailey da série "Bridgerton" irá compor o elenco de Wicked ao lado de Cynthia Erivo e Ariana Grande no papel do interesse amoroso Fiyero.

O filme baseado no musical da Broadway conta a história da “Bruxa Má do Oeste” antes do filme “O Mágico de Oz” e a relação dela com a “Bruxa Boa” Glinda.

O longa metragem será dirigido por John M. Chu e será dividido em duas partes. A primeira parte da história está prevista para chegar aos cinemas no final de 2024.