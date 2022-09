Ator da série Bridgerton entra para o elenco de filme baseado no musical Wicked com Ariana Grande

O ator Jonathan Bailey, conhecido pela série Bridgerton, participará do filme musical Wicked ao lado da cantora Ariana Grande e da atriz Cythia Erivo

CARAS Digital Publicado em 21/09/2022, às 22h00

Nesta quarta-feira, 21, a revista americana Variety revelou que o ator Jonathan Bailey, conhecido por seu trabalho na série "Bridgerton" passará a integrar o elenco do filme baseado no musical "Wicked".

A versão do musical da Broadway para as telonas contará com a atriz Cynthia Erivo e a diva pop Ariana Grande como as protagonistas Elphaba e Glinda. Bailey interpretará o interesse amoroso das personagens, Fiyero.

Após o anúncio feito pela revista, o diretor do longa que será dividido em duas partes celebrou a escalação do ator em seu Twitter: “Ele é perfeito! Eles [o elenco] são perfeitos! Eles serão perfeitos juntos. Nascidos para ser para sempre... Eu estou muito animado para fingir que isso não estava acontecendo. Nós temos um Fiyero”.

Ariana também celebrou a boa notícia em seu Instagram. A cantora respostou a notícia e o tweet do diretor e comentou: “Oh que celebração teremos hoje. Estamos tão animados para você se juntar a nós aqui em Oz, Jonathan Bailey”.

Junto à novidade, nesta quarta-feira, o ator publicou uma série de fotos em seu Instagram e escreveu na legenda,“Dancing through [dançando através]”, fazendo a referência à música "Dancing Through Life", cantada por seu personagem no musical.

Reprodução: Instagram