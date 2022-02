Ariana Grande se emociona ao assistir espetáculo da Broadway

Ariana Grande acompanhou o musical Wicked, o qual viverá uma das personagens nos cinemas

CARAS Digital Publicado em 21/02/2022, às 16h08

Neste último sábado, 19, Ariana Grande (28) se emocionou ao assistir um espetáculo da Broadway!

A cantora estava na plateia do musical Wicked, e postou alguns stories comentando sua emoção ao assistir ao espetáculo.

"Estou chorando! Ainda! Palavras não são o suficiente. Todos foram tão extraordinários. Eu me sinto profundamente grata por ter experienciado isso esta noite. Flutuando!", escreveu a diva pop em seus stories. Ariana ainda elogiou e agradeceu as atrizes principais do musical.

E nesta segunda-feira, 21, Ariana postou em seu Instagram diversas fotos de sua noite na Broadway. "Que experiência inimaginável, indescritível e especial", escreveu a dona do álbum Thank U Next na legenda.

Novamente, Ariana elogiou as atrizes Lindsay Pearce (30) e Brittney Johnson (32) que interpretam as personagens principais Elphaba e Glinda no musical. "Vocês duas foram tão incrivelmente impressionantes. Foi uma honra absoluta conhecer sua Galinda e sua Elphie", elogiou Ariana na legenda do seu post.

Ariana Grande e Wicked nas telonas!

Em novembro de 2021 foi anunciado que o musical da Broadway, Wicked ganharia uma adaptação para o cinema!

O papel da bruxa boa Glinda será feito por Ariana Grande e o papel principal, a bruxa Elphaba, terá como intérprete a atriz Cynthia Erivo (35).

A atriz da Broadway que originou o papel de Glinda nos palcos, Kristin Chenoweth (53), comemorou a notícia de que Ariana daria vida a sua personagem nas telonas. "Não tenho certeza se eu já estive mais orgulhosa. Desde o primeiro dia em que te conheci, você estava destinada para esse papel", escreveu a estrela da Broadway em um post feito para a cantora de Positions.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kristin Chenoweth (@kchenoweth)

Além de uma foto de Kristin com Ariana, quando a cantora ainda era criança, a artista da Broadway ainda compartilhou um tweet da diva pop dizendo que o papel que ela interpretará nos cinemas em breve, era seu sonho.

O filme de Wicked será dirigido por John M. Chu, que também realizou o filme musical Em Um Bairro de Nova York. O longa ainda não tem previsão de estreia.

Confira aqui o post e o story de Ariana Grande assistindo Wicked na Broadway!

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ariana Grande (@arianagrande)