Álbum "Thank U Next", de Ariana Grande, completa três anos!

Relembre as polêmicas, conquistas e acontecimento que envolveram o quinto álbum de Ariana Grande

CARAS Digital Publicado em 08/02/2022, às 18h10

Nesta terça-feira, 8, o quinto álbum de estúdio de Ariana Grande (28) completa 3 anos do seu lançamento.

Thank U Next foi lançado em 2019, e além de elogios do público e da crítica, o projeto também quebrou recordes nas paradas americanas e deu quatro indicações ao Grammy para a cantora.

Porém, mesmo com as conquistas e críticas positivas, o processo criativo do quinto álbum de Ariana não ocorreu em um período fácil na vida da diva pop.

Os meses antes do lançamento de Thank U Next

Em agosto de 2018, Ariana Grande lançou seu álbum Sweetner. O quarto álbum da carreira da cantora rendeu seu primeiro prêmio Grammy.

Um mês após o lançamento do quarto álbum de Ariana, o rapper e ex-namorado da cantora, Mac Miller, faleceu. Com a morte de Miller, Ariana recebeu comentários maldosos que responsabilizavam a cantora pelo ocorrido.

Após a morte do ex-namorada, em outubro Ariana anunciou a separação do seu noivoPete Davidson (28). A cantora e o comediante ficaram noivos em junho de 2018, poucas semanas após começarem a namorar.

Por conta destes acontecimentos, Ariana anunciou que daria uma pausa em sua carreira. Mas o hiato não durou tanto, porque no mesmo mês a cantora foi para o estúdio e começou as gravações do que seria seu novo álbum.

Os singles do álbum

O primeiro single do novo projeto da cantora, foi a música que dá nome ao álbum. O videoclipe de Thank U Next foi lançado no dia 30 de novembro de 2018.

O clipe fazia referência a filmes como Meninas Maladas, Legalmente Loira, As Apimentadas e De Repente 30. Celebridades como o cantor Troye Sivan (26), a atriz Jennifer Coolidge (60) e Kris Jenner (66) fizeram participações especiais no vídeo.

Em dezembro de 2018, o single Imagine foi lançado. Um mês depois, no ínicio de 2019, Ariana lançou seu hit 7 Rings.

Com looks e estética rosa, o clipe da música que possui a melodia da canção My Favorite Things do musical A Noviça Rebelde foi lançado no dia 14 de janeiro.

O último single de Thank U Next foi lançado no mesmo dia da estreia do álbum. Break Up With Girlfriend, I'm bored ganhou um clipe onde Ariana contracenava com o ator da série Riverdale, Charles Melton (31).

As conquistas de Ariana Grande

O último single do álbum estreou no segundo lugar no Hot 100 da Billboard. Com isso, Ariana tinha 7 Rings no primeiro lugar da parada, Break Up With Girlfriend, I'm bored no segundo e a música Thank U Next na terceira posição.

Ariana Grande era a artista que aparecia nas 3 primeiras posições da parada americana. Esse feito só havia acontecido em 1964, com os Beatles.

Than U Next também rendeu a cantora, quatro indicações ao Grammy sendo uma delas de Álbum do Ano. Quem venceu essa categoria foi Billie Elish, que em seu discurso disse que Ariana merecia o prêmio.

A turnê de Thank U Next

A Sweetner World Tour juntou os dois últimos álbuns de Ariana Grande, Sweetner e Thank U Next, em shows que ocorreram de março até dezembro de 2019.

No dia 23 de dezembro de 2019, o álbum K, bye for now foi lançado com as músicas performadas ao vivo nos shows da tour. E um ano depois, em 21 de dezembro de 2020, foi lançado um filme da Sweetner World Tour na Netflix.