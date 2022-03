Anitta publica texto comemorando sua conquista no Top 10 mundial de streaming: "Não é impossível"

Anitta se tornou a primeira brasileira a entrar no Top 10 de chart global com seu hit Envolver

Neste domingo, 20, Anitta (28) foi ao seu Instagram comemorar sua conquista histórica de ter entrado no Top 10 de um chart mundial de streaming de música.

No post com cenas do clipe do hit Envolver, Anitta escreveu um texto em inglês na legenda comentando sobre este marco em sua carreira.

"Hoje eu acordei de ressaca e vi que meu celular estava com mais mensagens que quando é Natal ou algo assim. Eu mesma não sou muito de charts e números porque eu sei como é difícil este desafio que eu decidi colocar na minha vida", escreveu a cantora.

A dona do hit Boys Don't Cry ainda comentou sobre os desafios que teve que enfrentar em sua carreira internacional: "Cantar em muitas línguas... começar tudo de novo do zero depois de eu ter passado pelo processo de te tornar grande no meu país... tentar quebrar as regras e as barreiras para mostrar para o meu país que não é IMPOSSÍVEL para os brasileiros (como nós estamos acostumados a ouvir)".

Anitta finalizou explicando o porquê de não gostar de ver números e charts: "Os charts e os números podem fazer a gente sentir que estamos perdendo mesmo quando não estamos. Mas dessa vez eu sinto que se eu não falar disso, meus fãs brasileiros iriam me matar porque estão fazendo desse dia um feriado por lá".

A artista finalizou o texto dizendo: "Estou muito feliz e grata que nós estamos no Top 10 do mundo. Se eu atingir isso de novo, ficarei feliz, se não, estarei feliz da mesma forma. Para sempre".

