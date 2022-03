Com seu novo hit "Envolver", Anitta quebra o próprio recorde em chart global

Anitta quebrou seu próprio recorde após sua nova música ficar em 17º lugar em chart global

Nesta sexta-feira, 18, Anitta (28) conquistou mais um feito e quebrou seu próprio recorde em chart global!

O novo hit Envolver da cantora está explodindo nos charts internacionais, neste dia 18, a canção atingiu a posição 17 no Spotify Global. Com este feito, a brasileira quebrou seu próprio recorde que tinha conquistado com a canção Vai Malandra, que havia ficado na 18ª posição no mesmo chart.

Além das conquistas na parada do streaming de música Spotify, Envolver está no Top 10 das paradas de todos os países da América Latina e conseguiu entrar no Top 200 do ITunes.

E a coreografia do novo hit da dona da música Boys Don't Cry viralizou no TikTok e é a 6ª música mais popular no aplicativo. Famosos como Ana Maria Braga e Gil Do Vigor fizeram a dança de Envolver.

Confira aqui a coreografia do hit Envolver de Anitta!

