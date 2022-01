Anitta revela inspiração para o single 'Boys Don't Cry': ''Ex enchendo o saco''

Anitta lançou o single nesta quinta-feira, 27, e deu detalhes sobre o novo projeto

Daniela Santos Publicado em 28/01/2022, às 16h26

Anitta (28) revelou sua inspiração para o novo single, Boys Don't Cry, lançado nesta quinta-feira, 27.

O projeto internacional faz referência a clássicos pop do cinema como 'Titanic', 'Beetlejuice', 'Priscilla: Rainha do Deserto', 'Noiva em Fuga', 'Harry Potter' e 'Meu Namorado é um Zumbi', e foi idealizado por ela mesma.

Durante uma coletiva de imprensa realizada na tarde desta sexta-feira, 28, em que a CARAS Digital marcou presença, a cantora deu detalhes sobre o novo trabalho, que reforça a independência feminina.

"Tinham uns ex enchendo o saco demais, querendo voltar. Eu fui e falei que queria falar disso [na música]", contou a artista, que aparece no clipe fugindo de zumbis, referência aos relacionamentos antigos. Ela ainda afirmou que muitos homens têm medo de mulheres independentes. "Tem homem que não entende quando uma mulher é dona de si, tem atitude, sabe muito o que quer, independente. Tem homem que não sabe lidar com isso. Depois ele ficam arrasados", explicou.

Anitta também esclareceu o envolvimento do produtor Max Martin no single. Inicialmente foi divulgado que ele assinou a música, mas depois não teve seu nome citado nos créditos. "Como ele é um nome muito grande, toda vez que a gente mencionava que ele estava presente, acabava ele virando o foco da questão. O que aconteceu, foi no estúdio dele. Onde ele tem uma equipe de vários produtores tão incríveis quanto ele."

"Ele entrava no estúdio, dava um palpite, voltava, saía. 'Isso é maneiro'. Ele meio que estava com a gente, mas ao mesmo tempo não. Ele não assinou porque não foi ele que fez desde o início a música. Eles trabalham em grupo, pedem a opinião um do outro. A música começou comigo, Burns, Bibi, Rami e Shawn Douglas. Todos eles são imensos. Como o Max é muito grande, só o fato de eu mencionar ou colocar no release, o povo deu o foco todo para ele", justificou.

Anitta reflete sobre sucesso

Com anos de carreira, Anitta confessou que mudou sua percepção sobre o sucesso. "Mudei meu conceito de sucesso. Antes eu pensava que sucesso era ter o maior número, ser a maior disso, daquilo. E eu precisei ser a maior de tudo mesmo para chegar a conclusão que o sucesso não é ser a maior de nada, é estar feliz com as coisas que você está fazendo, estar feliz em todas as áreas da sua vida [...] Sucesso é você ser livre para fazer o que quiser", garantiu.

A artista também comentou sobre as comparações com Caetano Veloso (79) e Gilberto Gil (79), que também são conhecidos fora do Brasil. "Eu tenho [noção das comparações]. Antes eu não ficava falando. Eu achava que o povo ia falar que eu me acho, mas depois eu cheguei no pensamento que se eu não tiver essa noção e me valorizar, dar a devida importância ao que eu fiz, ninguém vai dar", afirmou.

"Hoje em dia eu tenho dimensão da importância, da relevância. Muita gente aqui fora me fala isso e eu fiquei feliz. Tento fazer jus ao título. Peço aos brasileiros que entendam que é um processo, que demora, que não me pressionem para que as coisas sejam rápidas. Já está rápida. Tem gente que nasceu aqui, mora aqui e tenta por 10, 15 anos, e só chega depois de anos de tentativa. Eu estou conseguindo coisas há só um ano."

Crítica e cancelamento

A cantora relembrou as críticas que recebeu ao longo da carreira. "Hoje em dia o povo sabe o que é cultura do cancelamento. Na minha época, o povo nem falava disso, 'mete o pau nessa garota, não sei se vai ficar viva'. Eu fiquei 7 anos levando hate. Quem leva, sabe. Nos outros é refresco! A gente sabe quanto tempo levou até eu pular essa barreira", desabafou.

Anitta ainda citou a pressão que sofre em relação aos seus projetos internacionais. "Fica uma pressão para que as coisas nos Estados Unidos sejam rápidas. Não se resume só a Miami, Nova York e Los Angeles. Não vai ser rápido assim, não fico olhando número. Eu lanço, boto o que gostei. Se eu estiver feliz com o resultado está ótimo", garantiu.