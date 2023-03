Anitta e Jão anunciam nome e data de lançamento de nova música

Após fazerem mistério nas redes sociais, Anitta e Jão anunciaram que nova música que será lançada ainda neste final de semana

Nesta sexta-feira, 10, Anitta e Jão levaram os fãs à loucura ao anunciarem o nome e data de lançamento de música em conjunto.

A faixa em que a dona do hit “Envolver” se juntará ao indicado ao Grammy Latino em 2022 leva o nome de “Pilantra” e chegará às plataformas de música ainda nesta semana, no domingo, 12, às 21 horas.

Junto ao anúncio também foi publicado nas redes sociais dos artistas um trailer do projeto. No pequeno clipe, Anitta aparece disparando uma arma e em seguida Jão surge com uma camisa branca com brilhantes.

Em pontos altos do teaser, Anitta surge rebolando com um body rosa brilhante e os dois artistas surgem quase se beijando.

Os fãs de Jão e Anitta já estão prontos para o novo hit da dupla e reagiram à novidade nos comentários! “Não vou aguentar”, comentou um seguidor. E outro fã escreveu: “Eu tô prontíssimo, pode soltar”.

Vale lembrar que, ainda essa semana, Anitta e Jão fizeram mistério em suas redes sociais postando algumas imagens que atiçavam os fãs para o novo projeto.

Atriz!

Nesta última quinta-feira, 9, Anitta foi confirmada como parte do elenco da sétima temporada da série Elite, do streaming Netflix.

Além do anúncio oficial, a cantora ainda publicou em suas redes sociais uma série de fotos com o elenco e a produção da série.