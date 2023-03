Anitta e Jão surgem ensanguentados em bastidores de projeto

Cantores Anitta e Jão aparecem cheios de sangue em seus corpos para projeto novo

Os cantores Anitta (29) e Jão (28) surgiram juntos nos bastidores de um projeto novo que terá a dupla, deixando os fãs completamente malucos! Nesta quarta-feira, 8, os amigos artistas apareceram totalmente ensanguentados nas redes sociais.

“O que eu fiz com o Jão?”, brincou a cantora, ao publicar uma foto em que aparece sozinha, com bastante sangue em seu corpo. “Tá vivo, graças a Deus”, completou Anitta, em um post seguinte, onde surge ao lado do cantor, aparentemente gravando um videoclipe.

Jão também publicou um vídeo no qual aparece com um look todo de couro sentado em frente a um palco, enquanto assiste Anitta, que usava um body cavado, dança ao lado de um grupo. Vale lembrar que os dois já possuem uma música gravada, Blusa Azul, que nunca ganhou um clipe oficial.

O FEAT ANITTA & JÃO ESTÁ CHEGANDO! pic.twitter.com/JSYpZdxu4N — Tracklist (@tracklist) March 9, 2023

Anitta já afirmou que deve se aposentar cedo: "Não vou cantar para sempre"

Anitta anunciou uma pausa na carreira após ter cumprido sua agenda de carnaval. Porém, essa não é a primeira vez que a artista comenta sobre dar um tempo no trabalho como cantora. Em outubro do ano passado, a artista disse que já estava planejando sua aposentadoria como cantora. A brasileira afirmou que aproveitaria o tempo para estudar e se lançar na carreira de atriz. "É inútil para mim continuar me esforçando para seguir fazendo coisas que não vão realizar novos sonhos. Eu já fiz o que era impossível. O que é maior que o número um?", refletiu a cantora em suas redes sociais.

No tapete vermelho do Grammy 2023, Anitta ainda revelou, sem dar muitos detalhes, que participará de uma série com as gravações já iniciadas. Além disso, ela também já precisou implementar mudanças em sua temporada de shows para cuidar de sua saúde. Em 2022, Anitta foi diagnosticada com endometriose e com o Epstein-Barr Vírus.