Anitta comemora parceria com gravadora de Taylor Swift e Drake

Após confusão envolvendo antiga gravadora, Anitta comemorou nova parceria milionária

A cantora Anittapublicou diversos cliques comemorando a entrada na nova gravadora: Republic Records. Nomes como Drake e Taylor Swift são alguns dos talentos da casa.

Em várias fotos da comemoração na gravadora, Anitta escreveu: "Entrando em um novo capítulo da minha vida. Sou tão grata por tudo que está acontecendo na minha vida nos últimos dias. Estou pronta para você, Republic Records, junto com a Universal Music Brasil. Fazendo história comigo como uma grande família".

Famosos como Fernanda Paes Leme, Lexa e Maluma deixaram seus comentários parabenizando a famosa.

A cantora também explicou porque está sumida das redes sociais nos últimos dias e falou sobre uma surpresa dos fãs. “Esses dias ganhei um presente dos meus fãs que me emocionou tanto, que todo dia eu passo uns minutos interagindo com o presente. Eu quero dizer que vocês são a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Amo demais, meu Deus. Como pode?”, se declarou.

“Eu tô sumida de vocês, né? É que estamos planejando muita coisa pro futuro (tenho trabalhado como há tempos não fazia)... Então, dei uma sumida de tudo”, explicou.

“Mas, quando eu voltar... queridos... se preparem, viu? Vai descansando, guardando uma energia porque vamos precisar”, prometeu a dona de 'Envolver'.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Anitta 🎤 (@anitta)

Anitta reclamou da antiga gravadora

Uma fã falou sobre a relação da gravadora Warner Music com Anitta no Twitter. “Meu sonho é a Anitta sair da Warner, ir pra uma gravadora que valorize ela e de quebra a primeira música que ela lançar pegue o top 10 do global“, postou o fã.

Segundo a própria cantora, assinar o contrato foi um erro. “Somos dois”, respondeu Anitta. Outro fã disse: Quebra o contrato, paga o que tem a pagar e arranja uma que valorize, amor“.

“Meu amor, se tivesse uma multa para pagar eu já tinha leiloado meus órgãos por mais caro que fosse pra sair fora. Mas, infelizmente, não tem. Quando a gente é novo e ainda não sabe muito, tem que prestar muita atenção nas coisas que assina… Se não pode passar uma vida inteira pagando pelo erro“, rebateu Anitta.