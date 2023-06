Ana Castela e Gabriela Versiani curtem shows dos namorados: "Que bonitinhos"

Namorada de Murilo Huff, Gabriela Versiani registra o encontro com o casal de amigos, Ana Castela e Gustavo Mioto

Na noite da última quinta-feira, 28, a influenciadora digital Gabriela Versiani dividiu com os fãs um momento pra lá de especial! Acontece que a namorada de Murilo Huff, registrou o encontro que teve com Ana Castela e Gustavo Mioto nos bastidores do show dos artistas em Maceió.

Por meio de seu Instagram, a morena que foi pedida em namoro recentemente, apareceu com um sorrisão no rosto ao posar ao lado dos ídolos sertanejos. Na imagem, a modelo aparece agarradinha com o pai de Léo, do relacionamento com Marília Mendonça (1995-2021), ao lado do casal do momento.

"Finalmente esse encontro aconteceu", disse Gabriela nos Stories. Na sequência, Versiani ficou completamente derretida ao registrar Gustavo Mioto abrindo o coração para a namorada no meio da apresentação. “E teve declaração para Ana, que bonitinhos cara!”, disse ela.

Há poucos dias, Gabriela fez uma surpresa romântica para o amado, ao decorar o quarto do hotel com pétalas de rosas vermelhas em cima da cama, toalhas em formato de coração e fotos do casal. "Tô muito apaixonada, que isso. Olha o que pedi pra prepararem hahaha", disse ela ao exibir os detalhes.

VEJA O STORY DE GABRIELA VERSIANI:

Foto: Reprodução/Instagram

Foto: Reprodução/Instagram

PEDIDO DE NAMORO

O astro sertanejo, Murilo Huff pediu Gabriela Versiani em namoro no último dia 20, no sítio do avô da influencer na cidade natal dela, em Patos de Minas, Minas Gerais. A modelo, que é ex-namorada de Kevinho publicou um vídeo do momento em que o sertanejo fez o pedido tão aguardado pelos fãs.

“O meu desejo é que seja uma história linda, que inspire e que nos transforme em pessoas melhores pra nós mesmos e pro mundo! Eu tô transbordando felicidade! Hoje tenho certeza que sou a mulher mais feliz do universo! Estarei sempre do seu lado. Nos momentos bons assim e nos desafiadores também. Juntinhos, crescendo e evoluindo em tudo!”, disse ela.