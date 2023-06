Murilo Huff ganha surpresa romântica da namorada: ''Tô muito apaixonada''

Após pedido de namoro, cantor Murilo Huff reencontra a amada, a influencer Gabriela Versiani, com direito a surpresa no quarto durante viagem

Após assumirem o relacionamento com um pedido para lá de especial, o cantor sertanejo Murilo Huff reencontrou a nova namorada, a influenciadora Gabriela Versiani, de 24 anos, em Maceió, em grande estilo!

Na terça-feira, 27, a empresária exibiu momentos com o amado após viajar para revê-lo. Nos stories de seu Instagram, ela brincou ao mostrar o quarto do casal em Alagoas, onde ele está por conta de um show que acontece nesta quarta-feira, 28.

Nos vídeos, Gabriela compartilhou com seus seguidores a surpresa que fez para o amado, mas em tom de brincadeira, dando a entender que foi ele quem preparou o momento especial com o quarto todo decorado com pétalas de rosas vermelhas em cima da cama, toalhas em formato de coração e fotos.

A empresária, dona de uma marca de biquínis e ex-namorada do cantor Kevinho, ainda se derreteu. "Tô muito apaixonada, que isso. Olha o que pedi pra prepararem hahaha", disse ao exibir o quarto todo arrumado com direito a fotos do casal e até de Huff com o filho, Léo, do relacionamento com a eterna Rainha da Sofrência Marília Mendonça (1995-2021).

Huff pediu Versiani em namoro no último dia 20, no sítio do avô da influencer na cidade natal dela, em Patos de Minas, Minas Gerais. A influencer publicou um vídeo do momento em que o sertanejo fez o pedido tão aguardado pelos fãs. “O meu desejo é que seja uma história linda, que inspire e que nos transforme em pessoas melhores pra nós mesmos e pro mundo! Eu tô transbordando felicidade! Hoje tenho certeza que sou a mulher mais feliz do universo! Estarei sempre do seu lado. Nos momentos bons assim e nos desafiadores também. Juntinhos, crescendo e evoluindo em tudo!”

Confira Murilo Huff com a namorada, Gabriela Versiani:

Murilo Huff recebe recado do irmão de Marília Mendonça

João Gustavo, irmão de Marília Mendonça, mostrou aprovar o namoro do ex-cunhado, Murilo Huff, com a modelo e influenciadora digital Gabriela Versiani, ex-affair do surfista Gabriel Medina. Após fortes rumores de um relacionamento entre os dois, Huff resolveu assumir de vez o compromisso com a morena.

Nos comentários da postagem, João Gustavo mandou um recado carinhoso para o ex-cunhado e sua nova namorada. "Da hora. Toda felicidade do mundo para vocês", desejou ele, que logo foi respondido pelo pai do pequeno Léo: "Obrigado, mano".