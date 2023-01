Alok é questionado se já traiu a esposa e esbanja sinceridade

Alok é colocado contra a parede em pergunta de fã e responde com sinceridade: 'Não entendo'

O DJ Alok (31) esbanjou sinceridade ao responder uma pergunta inesperada de um fã nas redes sociais. Ele foi questionado se já traiu a esposa, Romana Novais (31), e negou. O artista ainda refletiu sobre não entender quem trai a companheira em um relacionamento.

“Não entendo as pessoas que traem. Por que não termina? Ah porque não quer perder a posse do outro... Qualquer relacionamento vai ter desafios. Muitos desistem no primeiro que encontra pela frente. Trair a Romana seria como trair todos os meus princípios de vida”, disse ele.

Romana e Alok são pais de Ravi, de quase 3 anos, e Raika, de 2 anos.

Alok fez doações milionárias em 2022

O DJ Alok se tornou o artista brasileiro que mais fez doações no ano de 2022, segundo o Monitor das Doações, que é uma plataforma que mapeia as contribuições.

Alok já aportou mais de R$ 3,4 milhões em projetos sociais de organizações da sociedade civil e para socorro a situações emergenciais até setembro deste ano.

O DJ costuma apoiar causas de empreendedorismo para jovens, mulheres e população negra, além de causas indígenas. Inclusive, o Instituto Alok já realizou o investimento de R$ 15 milhões em menos de dois anos em ações no Brasil, na Índia e na África.