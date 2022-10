Alok se tornar o artista brasileiro que mais fez doações em 2022

Alok já doou mais de R$ 3,4 milhões para projetos sociais e situações emergênciais até setembro deste ano

O DJ Alok (31) é um sucesso no universo musical e também na área social. Nesta sexta-feira, 14, ele se tronou o artista brasileiro que mais fez doações no ano de 2022, segundo o Monitor das Doações, que é uma plataforma que mapeia as contribuições.

Alok já aportou mais de R$ 3,4 milhões em projetos sociais de organizações da sociedade civil e para socorro a situações emergenciais até setembro deste ano.

O DJ costuma apoiar causas de empreendedorismo para jovens, mulheres e população negra, além de causas indígenas. Inclusive, o Instituto Alok já realizou o investimento de R$ 15 milhões em menos de dois anos em ações no Brasil, na Índia e na África.

Além disso, os dados do Monitor das Doações revelaram que o Brasil ocupa a posição de 18º país mais solidário do mundo em 2022, com mais de R$ 1 bilhão doado.