Sabrina Sato aposta em vestido com fenda avassaladora para evento: "Impecável"

A apresentadora compartilhou detalhes da produção que contou com um vestido avassalador

CARAS Digital Publicado em 23/02/2022, às 12h13

A apresentadora Sabrina Sato (41) brilhou mais uma vez com seus looks.

Na última terça-feira, 22, Sabrina mostrou detalhes de sua produção para o evento de lançamento da sua linha de maquiagem.

Em seu perfil no Instagram, Sabrina compartilhou os cliques da produção e mostrou o vestido escolhido para o evento.

Com um vestido preto com uma fenda avassaladora da Balenciaga, Sabrina impressionou todos com a superprodução para o lançamento.

E não demorou para chover elogios para Sabrina: "Linda demais", escreveu um. "Que look é esse? Arrasou!", disse outro. "Você não existe", comentou a terceira.

