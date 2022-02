A rainha de bateria da Gaviões da Fiel participou do ensaio da escola de samba nesta terça-feira, 22

CARAS Digital Publicado em 23/02/2022, às 08h41

E os ensaios de carnaval continuam! A rainha de bateria da Gaviões da Fiel, Sabrina Sato (41) marcou presença no ensaio da escola de samba na última terça-feira, 22.

Para o ensaio de carnaval, a apresentadora apostou em um vestido colado no estilo corselet, com a parte superior no formato de um coração.

E Sabrina, que arrasou no look mais uma vez, impressionou com a beleza e mostrou todo seu samba no pé durante o ensaio de carnaval.

Mesmo com o carnaval cancelado, os desfiles das escolas de samba estão programados para abril de 2022, e Sabrina desfilará pela Gaviões no Sambódromo do Anhembi.

Deslumbrante, Sabrina Sato participa de ensaio da Gaviões da Fiel:

Eduardo Martins / Agnews

