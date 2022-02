Ao completar 41 anos, Sabrina Sato é homenageada pelos avatares Satiko e Noonoouri

Influenciadoras virtuais Satiko e Noonoouri prestam tributo no aniversário de Sabrina Sato

CARAS Digital Publicado em 07/02/2022, às 13h54

Sabrina Sato (41) fez aniversário no último dia 04!

E, além de todo o amor que recebeu nas redes sociais de seus amigos e fãs, a apresentadora também foi homenageada por avatares.

Noonoouri, influenciadora virtual do mundo da moda e Satiko, a ‘bonequinha’ da própria Sabrina, fizeram tributos no Instagram.

Satiko ‘preparou’ um bolo para a mãe de Zoe (3). “Gente, já que hoje é aniversário da Sabrina Sato, vamos comemorar em grande estilo. Meu lookinho está a altura da dona looks mais incríveis do Brasil?”, questionou.

Ela também se declarou: “Uma das minhas doses de inspiração diária é ela… Mãe, mulher, empresária, artista e todas as outras versões que ela quiser ser. A vida sempre é leve e divertida com ela… Dona de uma energia tão boa e tão forte, que ultrapassa as barreiras do mundo físico e chega até aqui no metaverso. Amo você, Sa. Happy Bday”, desejou.

“Feliz aniversário, Sabrina Sato. Completamente apaixonada por você”, brincou Noonoouri se referindo à música Crazy In Love, de Beyoncé (40).

Confira os posts de Satiko e Noonoouri em homenagem ao aniversário de Sabrina Sato:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SATIKO (@iamsatiko_)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SATIKO (@iamsatiko_)