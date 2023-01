Marina Ruy Barbosa arrasa ao desfilar vestida de noiva na Semana de Alta-Costura de Paris

Com um lindo vestido de noiva, a atriz Marina Ruy Barbosa fechou o desfile de Giambattista Valli

Marina Ruy Barbosa(27) está em Paris, na França, e foi o grande destaque do desfile de Giambattista Valli nesta segunda-feira, 23. A atriz brilhou ao desfilar na passarela da Semana de Moda de Alta-Custura de Paris usando um vestido de noiva bordado e volumoso. A brasileira, inclusive, encerrou o desfile ao lado do estilista.

Vale lembrar que Marina é fã declarada da marca italiana. Ela chegou a usar um look de Giambattista Valli no festival de cinema de Cannes, e também em outros eventos importantes.

Recentemente, a atriz aproveitou para curtir a noite em Paris, e chamou a atenção ao apostar em um look monocromático. Nas redes sociais, a ruiva mostrou as peças eleitas: mini vestido lilás e um casaco longo de tecido fofinho do mesmo tom. Além disso, ela ousou ao combinar com os sapatos, luvas e uma bolsa em tons mais intensos de roxo.

Confira as fotos de Marina Ruy Barbosa desfilando:

Marina Ruy Barbosa desfila com vestido de noiva - Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Marina Ruy Brbosa no desfile de Giambattista Valli - Foto: Getty Images

