Jenna Ortega usa vestido ousado igual ao de Gkay

Atriz Jenna Ortega surge com mesmo vestido diferentão que influenciadora Gkay usou durante Farofa

Nesta terça-feira, 7, a atriz norte-americana Jenna Ortega (20) participou de um ensaio publicado pela revista estadunidense Elle, que deixou os fãs brasileiros completamente malucos! A Wandinha apareceu usando um vestido igual ao da influenciadora Gkay, quando estava comandando a famosa Farofa.

Em dezembro de 2022, quando a humorista usou o vestido, os usuários das redes sociais fizeram milhares de memes com a roupa polêmica, que rendeu risadas da comediante nordestina. O vestido chegou a ser comparado com uma air fryer, um disco voador e até um barril.

A peça diferentona é da coleção de verão de 2023 de JW Anderson. Ela foi desfilada em setembro do ano passado, na semana de moda de Londres, no Reino Unido. O que causou os memes foi que o vestido é em formato de espelho convexo, refletindo tudo que está à sua volta. Então, os internautas foram à loucura ao ver que entre as fotos tiradas por Felix Cooper, estava o tão famoso vestido.

🚨FAMOSOS: Jenna Ortega usa mesmo vestido espelhado que Gkay utilizou durante a Farofa. pic.twitter.com/mb0N0xAbGh — CHOQUEI (@choquei) March 7, 2023

Jenna Ortega critica Wandinha e revela não querer ser conhecida por personagem

Jenna rendeu o que falar nesta semana. Desta vez, a atriz resolveu ser bem sincera e falar sobre a série que colocou seu nome no topo, Wandinha, da Netflix. “Não consigo assistir meu trabalho, mas eu sempre volto do set e digo: 'A cena que gravamos hoje parece ter ficado boa'. Com Wandinha, não havia uma cena que eu pensava que teria ficado legal", contou a atriz, durante uma entrevista ao podcast Armchair Expert.

“Muitas pessoas me conhecem por causa disso [da série]. Não é um dos meus momentos mais orgulhosos, o que acaba adicionando um nível extra de insegurança e estresse. Eu finalmente estou conseguindo ofertas para os papéis que eu quero, mas não quero ser reconhecida especialmente por aquilo [Wandinha]”, continuou Jenna.

“Tudo o que ela faz, tudo que eu tive que interpretar, não fazia sentido para a personagem de jeito nenhum. Ela estar em um triângulo amoroso não faz sentido. Tem uma fala sobre o vestido que ela usa para um baile da escola e ela diz: 'Eu amei! Não posso acreditar que disse isso. Eu me odeio'. E eu pensei: 'Não tem jeito'. Havia vezes no set em que eu ficava completamente anti profissional no sentido que eu comecei a mudar os diálogos. O supervisor do roteiro pensou que eu estava fazendo algo diferente, então eu me reunia com os roteiristas e eles me questionavam. Eu tenho que explicar que não poderia fazer algumas coisas”, completou a artista.