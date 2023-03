Jenna Ortega critica Wandinha e revela não querer ser conhecida por personagem

Atriz Jenna Ortega afirma que precisou fazer mudanças nas falas da série e que não teria ficado satisfeita com cenas

A atriz Jenna Ortega (20) decidiu ser bem sincera e abrir seu coração sobre a série de maior sucesso dos últimos meses da Netflix, Wandinha. A artista, que vive a personagem principal da produção, tem algumas críticas sobre o roteiro da série e revelou que não quer ser conhecida apenas pelo papel.

“Não consigo assistir meu trabalho, mas eu sempre volto do set e digo: 'A cena que gravamos hoje parece ter ficado boa'. Com Wandinha, não havia uma cena que eu pensava que teria ficado legal", contou a atriz, durante uma entrevista ao podcast Armchair Expert.

“Muitas pessoas me conhecem por causa disso [da série]. Não é um dos meus momentos mais orgulhosos, o que acaba adicionando um nível extra de insegurança e estresse. Eu finalmente estou conseguindo ofertas para os papéis que eu quero, mas não quero ser reconhecida especialmente por aquilo [Wandinha]”, continuou Jenna.

“Tudo o que ela faz, tudo que eu tive que interpretar, não fazia sentido para a personagem de jeito nenhum. Ela estar em um triângulo amoroso não faz sentido. Tem uma fala sobre o vestido que ela usa para um baile da escola e ela diz: 'Eu amei! Não posso acreditar que disse isso. Eu me odeio'. E eu pensei: 'Não tem jeito'. Havia vezes no set em que eu ficava completamente anti profissional no sentido que eu comecei a mudar os diálogos. O supervisor do roteiro pensou que eu estava fazendo algo diferente, então eu me reunia com os roteiristas e eles me questionavam. Eu tenho que explicar que não poderia fazer algumas coisas”, completou a artista.

O podcast que Jenna participou é comandado por outro artista muito conhecido no mundo do cinema: o ator Dax Sheppard, que atuou em filmes como Zatura e outros de comédia. Ele é casado com a atriz Kristen Bell, desde 2013.