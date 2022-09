Jade Picon vende roupas e acessórios usados por até R$2,5 mil

Influenciadora e ex-BBB Jade Picon vende roupas e acessórios em 'brechó online', peças chegam até R$2,5 mil

Redação Publicado em 01/09/2022, às 13h23

A influenciadora digital Jade Picon (21) é adepta a reutilização de peças e itens. E participa de um site para vendas de itens pessoais e roupas.

Na plataforma desde 2016, Jade Picon já vendeu mais de 5 mil peças variadas, itens que custam até R$2,5 mil. A atriz, que fará sua estreia em 'Travessia', nova novela das 21h, vende itens já usados por ela anteriormente, e até peças novas.

Jade Picon também colocou a venda algumas peças da sua marca de roupas a venda na plataforma. Os itens vão de algumas calcinhas (sem uso), boné, colares, jaquetas e mais.

Confira alguns itens de Jade Picon que estão a venda:

