De top e shortinho, Jade Picon mostra barriga trincada em foto no espelho

Influenciadora Jade Picon arranca elogios dos fãs ao compartilhar selfie ostentando o corpaço antes de treino

CARAS Digital Publicado em 30/08/2022, às 11h34

A influenciadora digital Jade Picon (20) roubou a cena nas redes sociais, mais uma vez, pela beleza, e recebeu chuva de elogios dos seguidores na manhã desta terça-feira, 30!

Em seu feed no Instagram, a famosa, que vai fazer sua estreia como atriz na próxima novela das nove da Globo, Travessia, substituta de Pantanal, compartilhou um clique antes de treinar em que aparece com um top bege e shortinho branco.

Na imagem, a ex-BBB posou em selfie em frente ao espelho, exibindo seu abdômen trincado e as pernas torneadas.

"BOM DIAAAA. Foto tirada 8:47 antes do treino! Quem acompanhou? Corre pro story :)", escreveu Jade na legenda da postagem.

"Linda", elogiou Grazi Massafera (40), que interpretará a mãe da personagem de Jade no folhetim de Gloria Perez (73). "Musaaaaaa", disse Pabllo Vittar. "Perfeita", "Maravilhosa", "Eita, mulher", "Lindeza", "Coisa linda", "Minha furacão", "É muita beleza", "Deusaaa", "Impecável", exaltaram ainda os fãs.

Jade Picon exibe curvas de shortinho e top:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE (@jadepicon)

Jade Picon e Gabriel Medina são vistos aos beijos em festa

Recentemente, Jade Picon foi flagrada aos beijos com Gabriel Medina (28) durante uma festa no Rio de Janeiro. Os artistas são alvos de rumores de um affair desde que ela deixou o confinamento do BBB 22.

Vale lembrar que recentemente, a ex-BBB e o surfista apareceram fazendo dancinha em um vídeo juntinhos.

