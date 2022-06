A cara da moda: Entende como Marilyn Monroe influenciou o mundo fashion

Com looks atemporais, a atriz influenciou o mundo da moda até os dias de hoje; veja

Marilyn Monroe foi um ícone do meio cinematográfico durante o século 20. Aclamada por uma carreira de muito sucesso, a atriz não chamou a atenção só pelo seu talento nos cinemas, mas também por conta do seu estilo.

A artista sempre foi vista com bons olhos no segmento da moda. Com trajes únicos, ousadia não faltava em seus looks. Marilyn criou um estilo inovador, cercando olhares de todos a sua volta quando lançava tendências.

Na época, a atriz adaptava peças que realçavam seu corpo como: vestidos apertados na cintura, calças curtas e acima do tornozelo. Seu estilo conquistou o mundo e Marilyn não se apegava ao padrão estético.

Tendência lançada na época pela atriz segue sendo inspiração ao redor do mundo. Seu estilo atemporal é visto até os dias de hoje como referencia na moda para grandes estilistas.

Para saber mais como Marilyn Monroe influenciou no mundo da moda confira o podcast oficial da CARAS Brasil, disponível nas melhores plataformas de áudio.

