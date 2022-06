Juan Paiva fala sobre viver Buchecha no filme 'Nosso Sonho': ''Uma honra''

Ator Juan Paiva, o Ravi de 'Um Lugar Ao Sol', dará vida ao cantor Buchecha nos cinemas, ao lado de Lucas Penteado, que interpreta Claudinho

O ator Juan Paiva (24), que conquistou o público com Ravi, de Um Lugar Ao Sol,

O artista interpretará Buchecha no filme Nosso Sonho, que contará a história do cantor com sua dupla, Claudinho, que faleceu em acidente de carro em 2022. O ator e ex-BBB Lucas Penteado (25) dará vida a Claudinho.

O longa sobre a vida da dupla de funk que fez sucesso no final da década de 1990 é dirigido por Eduardo Albergaria e tem previsão de lançamento nos cinemas para 2023.

Em seu perfil no Instagram, nesta quinta-feira, 23, Juan compartilhou uma série de fotos dos bastidores de gravações em que aparece com a equipe e Penteado, e fez um agradecimento especial.

"NOSSO SONHO VAI REALIZAAAAAR. Passou tão rápido que nem percebi, e essas coisas acontecem quando o processo é prazeroso. Por isso, venho deixar minha gratidão a equipe, a produção, a direção e aos atores (meus parceiros de cena em especial) pela oportunidade, pela confiança, pela parceria", começou escrevendo.

"Foi uma honra poder representar a vida de um dos maiores ícones da música, mais especificamente o nosso funk, que merece mesmo todo o reconhecimento do mundo, e o @buchecha junto com seu parceiro Claudinho levaram esse ritmo brabo pro planeta inteiro ouvir. Deixo aqui minha declaração e gratidão pela oportunidade que tive. JÁ TÁ NA LATA. Valeu a viagem. ACREDITA", disse ainda o ator.

Vale ressaltar que entre os grandes sucessos de Claudinho e Buchecha, estão as músicas Só love, Nosso Sonho, Quero Te Encontrar e Fico Assim Sem Você.

Confira as fotos de Juan Paiva e Lucas Penteado caracterizados para o filme 'Nosso Sonho':

