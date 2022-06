Dos primeiros estúdios ao glamour: 5 curiosidades impressionantes sobre Hollywood

Saiba mais sobre os bastidores Hollywood e fatos incríveis do universo mais famoso do cinema; veja

Se você é apaixonado pelo universo cinematográfico, provavelmente deve saber que Hollywood é a casa dos principais estúdios norte-americanos, responsável pelo cinema.

Com um universo repleto de glamour a CARAS Brasil separou 5 curiosidades envolvendo que você precisa conhecer.

1. Os primeiros grandes estúdios

Você sabia que os primeiros grandes estúdios eram localizados em Nova York e Nova Jersey? Mas ao passar por alguns conflitos e confusões acabou surgindo a tão sonhada Hollywood e por lá nasceram os estúdios: Paramount, Warner Bros, MGM, Columbia, Fox e Universal. Cada estúdio foi se consolidando com seu estilo entre, filmes de viés europeu, terror, técnica e brilho visual.

2. Os avanços tecnológicos

Após ser considerada a era de ouro, Hollywood ganhou grande destaque no cinema com Charlie Chaplin e suas animações pelo pioneirismo de Walt Disney. Os avanços do audiovisual foram se expandindo e assim nasceu a primeira animação colorida pela Disney em a “Branca de Neves e os 7 anões”.

3. A moda

Hollywood também é referência na moda, inclusive existem muitos estilistas por trás de looks comentadíssimos que foram vestidos por grandes celebridades. Kate Young, por exemplo, é uma das estilistas mais solicitadas e sempre opta por grifes de grandes marcas. Já Samantha McMillen é queredinha da nova geração de atrizes. Por fim, Elizabeth Saltzman é veterana no mundo da moda e fez muito sucesso como diretora de moda da revista Vanity Fair.

4. Cinema em casa

Na década de 80 surgiu o home-video, levando o filme para dentro de casa, mas com isso o cinema sofreu uma grande queda de vendas de ingressos nos cinemas. Apesar do impacto, grandes avanços tecnológicos surgiram nessa época fazendo com que uma nova oportunidade surgisse no mercado com a produção de filmes independentes, o famoso VHS.

5. Da queda ao sucesso

Nos anos 20 os estudios sofreram uma grande queda de bilheterias. Para dar a volta por cima se renovaram com novas histórias em formato mais comercial para que os estúdios alavacassem novamente. Ainda nessa década, surgiu a maior premiação do cinema, o famoso Oscar.

