Estilista francês se inspira em cidade natal e traz grife para o presente

Estilista francês, Olivier Rousteing une elementos estéticos com a atmosfera de Bordeaux e com os arquivos da Balmain

A cidade de Bordeaux, na França, possui a exuberância arquitetônica de um local com mais de 2 mil anos de existência, o charme bucólico do interior francês, além de ser conhecida como a capital mundial do vinho. Mas além de todas as características turísticas e econômicas, Bordeaux é a cidade natal do estilista francês Olivier Rousteing (38), que de uma maneira muito sensível e, ao mesmo tempo, contemporânea, une elementos estéticos com as referências da atmosfera da cidade e com os arquivos da maison.

Pierre Balmain (1914-1982), afinal, também possuía forte apreço pelo bucólico e inseria estampas florais e de frutas em seu design exuberante, traduzindo toda a elegância da época para uma nova linguagem, misturando as formas cosmopolitas com nuances mais campestres.

Rousteing não só se inspira nos arquivos da marca francesa, como consegue trazer essas referências para o presente, sendo capaz de adicionar seus próprios códigos de elegância e sua identidade para as coleções. A cidade natal do estilista se entrelaça de forma muito harmônica com a trajetória da Balmain e, nesta atual temporada, vimos criações que enaltecem todo aquele visual exuberante, mas ainda assim inspiram uma elegância clássica que é a materialização do savoir-faire francês.

Os conjuntos cáqui com estruturações poderosas, silhuetas em “x”, o design que enaltece todo o corpo feminino na cintura, nos bustos e nos quadris, as peças de complementação imponentes, elementos de design como zíperes e botões decorados trazem ainda mais riqueza visual para a nova proposta do estilista.

Todas as aplicações, padronagens e acessórios que remetem ao clima da cidade de Bordeaux, como conchas e, principalmente, as uvas, são usados de maneira elaborada e trazem todo o toque dramático-sensual tão presente na obra do talentoso Rousteing.

FOTOS: GETTY IMAGES