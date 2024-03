Confira todos os looks de Bruna Marquezine na temporada internacional de moda

Bruna Marquezine mostrou seu poder de fashionista nos desfiles da Semana de Moda em Paris e Milão; confira todos os looks da atriz na temporada internacional de moda

Com sua carreira internacional estabelecida, a atriz Bruna Marquezine roubou a cena do mundo fashion ao participar da Semana de Moda em Paris e Milão nos últimos dias. Provando que é uma das maiores fashionistas do Brasil, a artista exibiu looks maravilhosos para prestigiar os desfiles da temporada internacional de moda.

No dia 24 de fevereiro, Bruna compareceu ao desfile da Bottega Veneta na Itália e arrasou ao usar um vestido da grife, assinado por seu diretor criativo Mattieu Blazy. O modelo de vestido longo conta com gola alta e tecido desfiado, combinado com detalhes em vermelho. Nos pés, ela usou um salto mule preto.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruna Marquezine (@brunamarquezine)

Já em Paris no dia 27 de fevereiro, a estrela do filme Besouro Azul assistiu ao desfile da Yves Saint Laurent com um look assinado pela grife francesa da cabeça aos pés. Usando maquiagem da marca de luxo, Bruna ainda apostou no básico chique com uma saia longa marrom, combinada com um cinto, meia calça e blusa branca de frente única.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruna Marquezine (@brunamarquezine)

No dia 1 de março, Bruna participou do desfile da Loewe , também em Paris. Para a ocasião, ela apostou no street style com um look todo de couro. A estrela posou com um casaco longo preto, que deu destaque para um cinto de corrente dourado. Ela ainda combinou o modelito com uma bota longa de couro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruna Marquezine (@brunamarquezine)

Fora do circuito de desfiles, a famosa ainda serviu outros looks de tirar o fôlego para curtir seus dias na Europa. Em seu Instagram oficial, Bruna compartilhou alguns cliques de suas roupas escolhidas para passear pela cidade. Nas fotos, ela apareceu com um lindo casaco de pele, combinado com uma meia calça e saltos pretos. A musa também surgiu em um vestido peludo super diferentão.