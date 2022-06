Bruna Marquezine surge com look caríssimo nos bastidores de ensaio

Magérrima, Bruna Marquezine esbanja sensualidade em fotos com look estiloso e decotado

CARAS Digital Publicado em 23/06/2022, às 12h58

A atriz Bruna Marquezine (26) esbanjou sensualidade ao posar com um look estiloso nos bastidores de um novo ensaio fotográfico. O momento foi registrado pela stylist Rita Lazzarotti, que cuida dos looks da artista há alguns anos.

Nas imagens, Bruna apareceu exibindo o look para a câmera. O modelito foi composto por um corset amarelo da grife Clio Peppiatt, avaliado em R$ 3,8 mil, calça jeans da marca GCDS, que custa cerca de R$ 8,6 mil, e sapatos da estilista Amina Muaddi, de R$ 8 mil.

Vale lembrar que Bruna Marquezine está passando uma temporada nos Estados Unidos para participar das gravações do filme Besouro Azul, que é uma produção norte-americana da DC. Ela interpretar o par romântico do protagonista, que é interpretado pelo ator Xolo Maridueña.

O novo filme deverá ser lançado no primeiro semestre de 2023.

Look de Bruna Marquezine: