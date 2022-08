Camila Queiroz deixa saia até o limite para curtir show de Rosalía em São Paulo

De couro, atriz Camila Queiroz aposta em combinação futurística para curtir show de Rosalía em São Paulo

CARAS Digital Publicado em 23/08/2022, às 12h55

A atriz Camila Queiroz (29) foi uma das várias celebridades que marcaram presença no show da espanhola Rosalía (29) na noite da última segunda-feira, 22, em São Paulo.

A modelo curtiu a apresentação no Espaço Unimed, antigo Espaço das Américas, na capital paulista ao lado de Juliette(32), Bruna Marquezine (27), Sasha Meneghel (23), Pabllo Vittar (28), Brunna Gonçalves (30) e muito mais!

Para a ocasião, a estrela brasileira ousou no estilo e escolheu uma combinação inteiramente preta, com detalhes em couro e acessórios prateados. De saia, que estava no limite e de barra longa, a beldade brasileira completou o visual com um casaco bem diferente, além de um salto alto.

Para completar a produção impecável, a beldade surgiu com os cabelos presos em um penteado rabo de cavalo e maquiagem moderno em tons de preto e prateado.

"SAOKO mami", escreveu ela na legenda do registro ao fazer referência à uma das músicas mais famosas da artista internacional.

