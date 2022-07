Camila Queiroz usa três looks para apresentar o MTV Miaw e surpreende com as produções

Atriz Camila Queiroz foi a apresentadora do MTV Miaw e surpreendeu com os looks fashionistas usados no evento

Sob o comando de Camila Queiroz (29) e Xamã (32), a edição do MTV Miaw 2022 foi ao ar na última quinta-feira, 28, na MTV, e a modelo surpreendeu ao mostrar suas trocas de looks para a premiação.

Camila Queiroz chegou ao evento com um look all black da Graceling, seguindo o estilo rockeira com a produção, e posou no pink carpet da MTV Miaw com o look escolhido.

Na sequência, para apresentar a primeira etapa da premiação, Camila mudou completamente o estilo, e surgiu com um vestido de plumas bufante da Nicole Felicia. Além de colocar um cabelão enorme para jogo, seguindo a tendência pin up dos anos 60.

Já o terceiro look de Camila Queiroz ficou por conta de Dario Mittman, um designer brasileiro. A atriz apostou em um macacão estampado para encerrar a premiação com chave de ouro. Tudo sob o styling de Daniel Lueda.

As trocas look de Camila Queiroz aconteceram em um intervalo de sete minutos, e ela mostrou como a transição é feita nos bastidores do programa através de seu Instagram stories.

Veja os looks usados por Camila Queiroz no MTV Miaw 2022:

