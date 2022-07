MTV MIAW 2022: confira a lista de vencedores da premiação

MTV MIAW aconteceu na última terça-feira, 26, e celebrou influenciadores, personalidades e artistas da cultura pop

Sob o comando de Camila Queiroz e Xamã, na última terça-feira, 26, aconteceu a gravação do MTV MIAW 2022, premiação que celebra artistas, personalidades e influenciadores da cultura pop.

E a noite foi marcada por looks belíssimos no pink carpet, momentos engraçados e, claro, muita emoção com os ganhadores da estatueta de gatinho tão cobiçada.

Neste ano, que ganhou o ÍCONE MIAW foi a influenciadora Gkay, que concorria com diversas personalidades. E enquanto isso, a categoria DUPLA DE MILHÕES ficou para o casalzão Virgínia e ZéFelipe. O ÁLBUM DO ANO foi o disco Pirata, de Jão, e Ludmilla venceu como ARTISTA MUSICAL no Miaw 2022.

Veja a lista de vencedores do MIAW 2022:

ÍCONE MIAW

Gloria Groove #MTVMIAWICONEGLORIA

Casimiro #MTVMIAWICONECASIMIRO

Anitta #MTVMIAWICONEANITTA

Gkay #MTVMIAWICONEGKAY (VENCEU)

Pabllo Vittar #MTVMIAWICONEPABLLO

Paulo André #MTVMIAWICONEPA

Mano Brown #MTVMIAWICONEMANO

Linn da Quebrada #MTVMIAWICONELINN

APOSTA MIAW

Tasha & Tracie #MTVMIAWAPOSTATASHATRACIE

Clarissa #MTVMIAWAPOSTACLARISSA

Borges #MTVMIAWAPOSTABORGES

Heber Souza #MTVMIAWAPOSTAHEBER

Letticia Munniz #MTVMIAWAPOSTALETTICIA

Grag Queen #MTVMIAWAPOSTAGRAG

FBC & VHOOR #MTVMIAWAPOSTAFBCVHOOR

Gabb #MTVMIAWAPOSTAGABB (VENCEU)

DUPLA DE MILHÕES

Igão e Mítico (Podpah) #MTVMIAWDUPLAIGAOMITICO

Tata Estaniecki e Boo (PodDelas) #MTVMIAWDUPLATATABOO

Paulo André e Pedro Scooby (BBB) #MTVMIAWDUPLAPASCOOBY

Álvaro e Lucas Guedez #MTVMIAWDUPLAALVAROLUCAS

Virginia e Zé Felipe #MTVMIAWDUPLAVIRGINIAZE (VENCEDORES)

Vanessa Lopes e Maria Clara Garcia #MTVMIAWDUPLAVANESSACLARA

Leo e Jade Picon #MTVMIAWDUPLAPICON

Anitta e Bruna Marquezine #MTVMIAWDUPLAANITTABRUNA

ORGULHO DO VALE

Linn da Quebrada #MTVMIAWORGULHOLINN

Grag Queen #MTVMIAWORGULHOGRAG

Carol Biazin #MTVMIAWORGULHOCAROL (VENCEU)

Gloria Groove #MTVMIAWORGULHOGLORIA

Luiza Martins #MTVMIAWORGULHOLUIZA

Majur #MTVMIAWORGULHOMAJUR

MC Trans #MTVMIAWORGULHOMCTRANS

Stefan Costa #MTVMIAWORGULHOSTEFAN

MIAW FASHION

João Guilherme #MTVMIAWFASHIONJOAO

Sabrina Sato #MTVMIAWFASHIONSABRINA

Marina Gregory #MTVMIAWFASHIONGREGORY

Camila Queiroz #MTVMIAWFASHIONCAMILA

Lelê Burnier #MTVMIAWFASHIONLELE (VENCEU)

Halessia #MTVMIAWFASHIONHALESSIA

Marina Ruy Barbosa #MTVMIAWFASHIONMARINA

Akeen #MTVMIAWFASHIONAKEEN

VEM NI MIM

Lipe Ribeiro #MTVMIAWVEMNIMIMLIPE

Viih Tube #MTVMIAWVEMNIMIMVIIH

Vanessa Lopes #MTVMIAWVEMNIMIMVANESSA

João Guilherme #MTVMIAWVEMNIMIMJOAO

Alvaro #MTVMIAWVEMNIMIMALVARO (VENCEU)

Paulo André #MTVMIAWVEMNIMIMPA

Lara Silva #MTVMIAWVEMNIMIMLARA

Ingrid Ohara #MTVMIAWVEMNIMIMINGRID

MIAW FUTEBOL CLUBE

Casimiro #MTVMIAWFUTEBOLCASIMIRO (VENCEU)

Neymar Jr #MTVMIAWFUTEBOLNEYMAR

Vinicius Jr #MTVMIAWFUTEBOLVINICIUS

Gabigol #MTVMIAWFUTEBOLGABIGOL

Luva de Pedreiro #MTVMIAWFUTEBOLLUVA

Gio Queiroz #MTVMIAWFUTEBOLGIO

Raquel Freestyle #MTVMIAWFUTEBOLRAQUEL

Renata Silveira #MTVMIAWFUTEBOLRENATA

FROM BRASIL!

Anitta #MTVMIAWBRASILANITTA

Luva de Pedreiro #MTVMIAWBRASILLUVA

Giovanna Grigio #MTVMIAWBRASILGIOVANNA

André Lamoglia #MTVMIAWBRASILANDRE

Grag Queen #MTVMIAWBRASILGRAG

Pabllo Vittar #MTVMIAWBRASILPABLLO

Rayssa Leal #MTVMIAWBRASILRAYSSA

Any Gabrielly #MTVMIAWBRASILANY (VENCEU)

CREATOR SUPREMO

Vanessa Lopes #MTVMIAWCREATORVANESSA

Virginia #MTVMIAWCREATORVIRGINIA

Casimiro #MTVMIAWCREATORCASIMIRO

Junior Caldeirão #MTVMIAWCREATORJUNIOR (VENCEU)

Christian Figueiredo #MTVMIAWCREATORCHRISTAN

GKay #MTVMIAWCREATORGKAY

Camilla de Lucas #MTVMIAWCREATORDELUCAS

Camila Loures #MTVMIAWCREATORLOURES

PET INFLUENCER

Bica #MTVMIAWPETBICA

Céu (Camila Queiroz) #MTVMIAWPETCEU

Tobias (Nanda Terra) #MTVMIAWPETTOBIAS

Aipim (Manu Gavassi) #MTVMIAWPETAIPIM (VENCEU)

Leona (Thiago Ventura) #MTVMIAWPETLEONA

Gudan, o Husky #MTVMIAWPETGUDAN

Regina (Whindersson Nunes) #MTVMIAWPETREGINA

Guilhermina (Larissa Manoela) #MTVMIAWPETGUILHERMINA

CLIPÃO DA P#RR@

Jão — Idiota #MTVMIAWCLIPAOIDIOTA

Gloria Groove – A Queda #MTVMIAWCLIPAOAQUEDA

Manu Gavassi – Bossa Nossa #MTVMIAWCLIPAOBOSSANOSSA (VENCEU)

Rashid – Pílula Vermelha, Pílula Azul #MTVMIAWCLIPAOPILULA

Duda Beat – Dar Uma Deitchada #MTVMIAWCLIPAODEITCHADA

Gilsons — Proposta #MTVMIAWCLIPAOPROPOSTA

Nego Bala — Sonho #MTVMIAWCLIPAOSONHO

Baco Exu do Blues – Gotham É Aqui #MTVMIAWCLIPAOGOTHAM

ARTISTA MUSICAL

Anitta #MTVMIAWARTISTAANITTA

Luísa Sonza #MTVMIAWARTISTALUISA

Gloria Groove #MTVMIAWARTISTAGLORIA

L7nnon #MTVMIAWARTISTAL7NNON

Ludmilla #MTVMIAWARTISTALUDMILLA (VENCEU)

Zé Felipe #MTVMIAWARTISTAZEFELIPE

Pedro Sampaio #MTVMIAWARTISTAPEDRO

Matuê #MTVMIAWARTISTAMATUE

ÁLBUM DO ANO

Baco Exu do Blues — QVVJFA #MTVMIAWALBAUMQVVJFA

Jão — Pirata #MTVMIAWALBAUMPIRATA (VENCEU)

Gloria Groove – Lady Leste #MTVMIAWALBAUMLADYLESTE

Anitta – Versions of Me #MTVMIAWALBAUMVERSIONS

FBC & VHOOR — Baile #MTVMIAWALBAUMBAILE

Ludmilla – Numanice #2 #MTVMIAWALBAUMNUMANICE

MC Cabelinho – Little Hair #MTVMIAWALBAUMLITTLE

Don L – Roteiro pra Aïnouz #MTVMIAWALBAUMROTEIRO

RI ALTO por Comedy Central

Bruna Louise #MTVMIAWRIALTOBRUNA

Thiago Ventura #MTVMIAWRIALTOTHIAGO

Rafael Portugal #MTVMIAWRIALTORAFAEL

Dani Calabresa #MTVMIAWRIALTODANI

Paulo Vieira #MTVMIAWRIALTOPAULO

Igor Guimarães #MTVMIAWRIALTOIGOR

Pedro Ottoni #MTVMIAWRIALTOPEDRO

Whindersson Nunes #MTVMIAWRIALTOWHIND (VENCEU)

FANDOM REAL OFICIAL

Army (BTS) #MTVMIAWFANDOMARMY

Beliebers (Justin Bieber) #MTVMIAWFANDOMBELIEBERS

Pontinhos de Luz & Padaria (Arthur Aguiar) #MTVMIAWFANDOMPONTINHOSPADARIA

Gavassiers (Manu Gavassi) #MTVMIAWFANDOMGAVASSIERS (VENCEDORES)

Vittarlovers (Pabllo Vittar) #MTVMIAWFANDOMVITTARLOVERS

Uniters (Now United) #MTVMIAWFANDOMUNITER

Cactos (Juliette) #MTVMIAWFANDOMCACTOS

Harries (Harry Styles) #MTVMIAWFANDOMHARRIES

PODCAST NOSSO DE CADA DIA

Podpah #MTVMIAWPODCASTPODPAH

PodDelas #MTVMIAWPODCASTPODDELAS

Podcats #MTVMIAWPODCASTPODCATS

Não é TPM #MTVMIAWPODCASTNAOETPM

Mano a Mano #MTVMIAWPODCASTMANOAMANO

Modus Operandi #MTVMIAWPODCASTMODUS

Um Milkshake Chamado Wanda #MTVMIAWPODCASTWANDA

Não Inviabilize #MTVMIAWPODCASTNAOINVIABILIZE

STREAMER BR

Casimiro #MTVMIAWSTREAMERCASIMIRO (VENCEU)

Rebeca Gamer #MTVMIAWSTREAMERREBECA

Nobru #MTVMIAWSTREAMERNOBRU

Gaules #MTVMIAWSTREAMERGAULES

Samira Close #MTVMIAWSTREAMERSAMIRA

Cellbit #MTVMIAWSTREAMERCELLBIT

Coringa #MTVMIAWSTREAMERCORINGA

Loud Babi #MTVMIAWSTREAMERLOUDBABI

GAMING HEROES

Loud (Valorant) #MTVMIAWGAMINGLOUD (VENCEDORES)

Los Grandes (Free Fire) #MTVMIAWGAMINGLOSGRANDES

Corinthians (Free Fire) #MTVMIAWGAMINGCORINTHIANS

Furia (CS:GO) #MTVMIAWGAMINGFURIA

Imperial (CS:GO) #MTVMIAWGAMINGIMPERIAL

Red Canids (Lol) #MTVMIAWGAMINGREDCANIDS

Fluxo (Free Fire) #MTVMIAWGAMINGFLUXO

paiN Gaming (Lol) #MTVMIAWGAMINGPAIN