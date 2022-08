De look de couro, Juliette curte show de Rosalía em SP e tieta a cantora

Campeã do BBB 21, Juliette aproveita show de Rosalía em São Paulo com Bruna Marquezine, Sasha Meneghel, Camila Queiroz e GKay

CARAS Digital Publicado em 23/08/2022, às 07h10

A vencedora do BBB 21 Juliette (32) foi uma das várias famosas que marcaram presença no show da espanhola Rosalía (29) na noite de segunda-feira, 22, em São Paulo!

A paraibana curtiu a apresentação no Espaço Unimed, antigo Espaço das Américas, na capital paulista ao lado de Bruna Marquezine (27), Sasha Meneghel (23), o marido, João Figueiredo (24) e Camila Queiroz (29).

Para a ocasião, a famosa esbanjou estilo e escolheu um look de couro. Com vestido curtinho preto, colado ao corpo, a gata completou o visual com um casaco bem diferente que só cobria os braços, coturno e a mesma máscara usada por GKay (29) recentemente na premiação da MTV, o capacete futurista que cobre o rosto todo.

Com produção impecável, a musa surgiu com os cabelos ondulados, presos em maria chiquinha e maquiagem moderno em tons de preto e prateado.

"Baby, no me llame'", escreveu Juliette na legenda da publicação, citando a música Despechá, de Rosalía.

Na madrugada desta terça-feira, 23, Juliette ainda mostrou que encontrou a cantora e compartilhou registros em que aparece com ela, curtindo uma balada depois do show. "A gente tá muito motomami!", disse ela, que posou com sorrisão ao lado de Rosalía.

Juliette curte show de Rosalía e encontra a cantora:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliette (@juliette)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliette (@juliette)

Juliette solta a voz com Elba Ramalho

Elba Ramalho completou 71 anos recentemente e celebrou a data especial com uma festa de aniversário com direito a karaokê. Entre os convidados estava a vencedora do BBB 21, Juliette Freire, que aproveitou para soltar a voz com a conterrânea em um dueto belíssimo.

Logo no início da festa, a artista brasileira colocou o aparelho de música para animar os convidado e chamou a advogada, que cantou Bença, sucesso do seu EP, e De Volta Pro Aconchego. “Elba, eu te trago cestas de alegrias de quintal. Te trago lavandas e flores, pra jogar tudo isso no seu caminho. A estrada é realmente longa, Elba… e que sorte a minha que encontrei você nela. Obrigada! Feliz aniversário, Rainha!“, disse.

