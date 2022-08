Brunna Gonçalves abaixa calça até o limite e rouba a cena com look: "Poderosa"

Ex-BBB Brunna Gonçalves abaixa a calça até o limite em look poderoso para show em São Paulo

Redação Publicado em 23/08/2022, às 10h12

A ex-BBB Brunna Gonçalves (30) marcou presença no show da cantora Rosalía (29) em São Paulo na última segunda-feira, 22, e surpreendeu a web ao mostrar seu look para curtir a noite.

Em seu perfil no Instagram, Brunna Gonçalves mostrou os detalhes do look. A dançarina abaixou a calça usada até o limite e impressionou os internautas com o corpão definido.

Para curtir a noite especial ao lado da amada, Ludmilla(27), Brunna Gonçalves apostou em um top de amarrações em estampa animal print, além de uma combinação de calça e um casaco puffer.

Não demorou para os fãs de Brunna Gonçalves marcarem presença nos comentários da publicação, enaltecendo a beleza da dançarina: "Belíssima", escreveu um internauta. "Poderosaaa", destacou outro. "Que deusa", disse o terceiro.

Veja o look usado por Brunna Gonçalves:

Brunna Gonçalves aparece de barriga à mostra com look colorido para show de Ludmilla:

Recentemente, Brunna Gonçalves compartilhou em seu Instagram o look escolhido para acompanhar a esposa Ludmilla em seu show em Belo Horizonte. A ex-BBB escolheu um look composto por um cropped rosa brilhante que cobria apenas o necessário e deixava sua barrida à mostra. Para completar o visual, Brunna vestia uma calça laranja vibrante e brilhante.

