Ana Furtado aposta em look de ginástica confortável para sair: ''Dei uma adaptada e fui…''

Ana Furtado apostou em um look de ginástica super confortável para sair e chamou atenção dos fãs

CARAS Digital Publicado em 04/02/2022, às 16h19

Nesta sexta-feira, 4, Ana Furtado (48) decidiu usar suas redes sociais para exibir seu look do dia, mostrando toda sua criatividade ao transformar um look de ginástica em um look pra sair.

A apresentadora publicou um clique onde ela aparece em frente ao espelho, usando um top estiloso, uma legging preta super confortável, combinado com um casacão e uma bolsa grifada.

Na legenda, ela falou da adaaptação que fez para usar esse look: "Sextando com roupa de ginástica. Me sinto gata, confortável e pronta para absolutamente TUDO! Dei uma adaptada e fui…"

"Quem também ama passar o dia de top e calça/short legging? Aliás, só de vestir já me sinto fitness... inclusive podia contar como treino leve pago, né?", finalizou ela em tom bem-humorado.

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Adorei a ideia!", escreveu um. "Maravilhosa!", falou outro. "É muito gata!", disse um terceiro.

Se divertindo na academia!

Recentemente, Ana Furtado mostrou toda sua diversão enquanto fazia exercícios físicos.

Ela publicou um vídeo onde aparecia dançando no intervalo dos exercícios e ainda esbanjou boa forma ao exibir seu look arrasador.

Confira a adaptação que Ana Furtado fez em seu look de ginástica para sair: