Preta Gil celebra Dia do Orgulho LGBTQIAP+: ''Orgulho de ser uma mulher assumidamente bissexual''

Cantora Preta Gil publica texto no Dia do Orgulho LGBTQIAP+ e fala abertamente sobre bissexualidade e críticas que recebeu no início da carreira

CARAS Digital Publicado em 28/06/2022, às 09h08

A cantora Preta Gil (47) usou suas redes sociais nesta terça-feira, 28, para comemorar o Dia do Orgulho LGBTQIAP+! Em seu perfil no Instagram, a artista compartilhou um texto na data importante sobre sua bissexualidade e recordou o preconceito que sofreu quando falou abertamente sobre o assunto no início de sua carreira.

"Amores, hoje é o Dia do Orgulho LGBTQIAP+!!! Eu tenho muito orgulho de ser uma mulher assumidamente bissexual, carrego essa bandeira para onde eu for. Lá no início da minha carreira, quando falava abertamente sobre o assunto recebia vários tipos de críticas por ser apenas quem eu sou", começou escrevendo.

A filha de Gilberto Gil (80) destacou que nosso país tem o maior índice de violência contra pessoas trans: "A nossa luta é árdua, diária e sabemos que não é nada fácil. O Brasil segue sendo o país que mais mata transexuais no mundo todo. Precisamos falar sobre isso!!! A Segurança Pública segue ignorando esse fato tão triste do nosso país".

Ao finalizar, Preta mostrou alguns perfis de instituições que apoiam a causa: "Estou deixando aqui nesse post alguns perfis para vocês seguirem, se informarem e ajudarem da forma que for possível. Seja compartilhando causas importantes ou doando. Vamos nos apoiar cada vez mais!!!".

Preta Gil exibe bastidores da primeira turnê com a família

A família Gil está em turnê pela Europa! Preta Gil falou sobre o primeiro show da turnê Nós A Gente com toda a família de Gilberto Gil (80) reunida ao compartilhar registros dos bastidores. "Amores, esse foi o primeiro show da nossa Turnê #NósAGente!!! Quem aí já assistiu os ensaios na nossa série #EmCasaComOsGil no @primevideobr? Conseguiram sentir um pouco da energia? Não consigo explicar em palavras a emoção que foi essa noite mágica. Aniversário de 80 anos do meu pai @gilbertogil com a família toda no palco!!! Foi tudo lindo e especial demais!!!", declarou ela.

Confira a homenagem de Preta Gil no Dia do Orgulho LGBTQIAP+: