Preta Gil exibe os bastidores do primeiro show da turnê com a família

A cantora Preta Gil compartilhou um vídeo mostrando os bastidores do primeiro show da turnê Nós A Gente

CARAS Digital Publicado em 27/06/2022, às 15h15

Nesta segunda-feira, 27, Preta Gil (47) usou as suas redes sociais para falar sobre o primeiro show da turnê Nós A Gente, sequência de shows que ela e a família Gil estão fazendo pela Europa.

No perfil do Instagram, a cantora compartilhou um vídeo exibindo os melhores momentos da apresentação e comentou sobre a série onde eles exibiram a preparação para a turnê.

"Amores, esse foi o primeiro show da nossa Turnê #NósAGente!!! Quem aí já assistiu os ensaios na nossa série #EmCasaComOsGil no @primevideobr? Conseguiram sentir um pouco da energia? Não consigo explicar em palavras a emoção que foi essa noite mágica. Aniversário de 80 anos do meu pai @gilbertogil com a família toda no palco!!! Foi tudo lindo e especial demais!!!", declarou ela.

Na sequência, a artista comentou sobre os próximos shows. "Ontem foi apenas o início, ainda temos mais 14 shows pela frente. Já estamos em Copenhague, na Dinamarca para o próximo!!!", concluiu.

CONFIRA OS BASTIDORES DA TURNÊ DA FAMÍLIA GIL