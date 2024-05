Colégio PLUS é pioneiro na formação de líderes em Barretos, interior de SP

Instituição é bilíngue e combina tradição e modernidade, formando cidadãos conscientes para um mundo globalizado

Ter uma instituição que une tradição e modernidade na educação. Esse era o sonho dos professores Farid Carvalho Mauad e Paula Mareia Meinberg Mauad, que foi concretizado ao criarem o Colégio PLUS, em Barretos, interior de São Paulo, tornando-se sinônimo de inovação e comprometimento com a formação integral de seus alunos.

Com 7.200 m² de infraestrutura, se destaca pelo centro de formação de líderes, onde os discentes ocupam cargos como prefeitos e vereadores mirins, aprendendo sobre ética e responsabilidade cívica, reforçando valores essenciais e promovendo o desenvolvimento de futuras lideranças.

O local é reconhecido pelo programa de educação emocional, que apoia os estudantes na gestão de suas emoções e no desenvolvimento de habilidades sociais. Makerspaces e planos de ensino financeiro os preparam para enfrentar desafios da vida real. A escola é bilíngue desde o infantil, visando o mundo globalizado.

Sua excelência se dá pelas premiações internacionais que recebe, como o Doctor Honoris Causa de Iberoamérica, em 2009, e o certificado pelo Consejo Iberoamericano En Honor a La Calidad Educativa.

Também foi reconhecido com o Quality Educational - Institutional Leader e o Global Quality Certification, em 2016, o The Education Awards e o Brazil Quality Certification, em 2023, e o Marca de Confiança e Member Certification, em 2024, todos concedidos pelo Latin American Quality Institute.

"Nosso objetivo é cultivar não só a excelência acadêmica, mas também formar cidadãos íntegros e conscientes que transformarão suas comunidades", afirma Farid.

O compromisso do Colégio PLUS com a qualidade e a inovação reafirma seu papel na preparação de uma nova geração, para enfrentar o futuro com confiança e responsabilidade.

Site: www.colegioPLUS.net

Escola é bilíngue desde a educação infantil