Theo Rúbia estreia novo DVD gravado em Presidente Prudente, em SP

O single Peregrino, do cantor Theo Rúbia, dá início a uma série de lançamentos com canções inéditas gravadas em Presidente Prudente, interior de São Paulo, em uma noite inesquecível. Para interpreta-la, a pastora e cantora Cassiane, um dos renomados nomes da música cristã nacional, emprestou seu talento no dueto.

Composta por Priscilla de Paula, a música traz uma reflexão sobre a vida dos filhos de Deus nessa terra, reforçando que a morada final dos seus servos é a eternidade, trazendo ainda um alerta à igreja do Senhor.

Neste DVD, apresenta canções com variados estilos musicais, passeando pelo worship, rock e canções de celebração, tais como Vou Prover o Maná e Ninguém Pode Parar. A gravação contou também com a participação de Fernandinho.

Sobre o artista

Nascido em Rancharia, SP, Theo é cantor, compositor, multi-instrumentista e pastor. Filho e neto de pastores, apaixonou-se pela música na infância, com o incentivo de sua mãe, que sempre o levava aos ensaios do ministério de louvor. Começou a cantar aos 9 anos e, desde então, desempenha seu ministério além das igrejas locais. Suas canções têm alcançado vidas por todo o Brasil e outros países em que esteve, como Argentina e Estados Unidos.

Ele acumula números mais de 140 milhões de reproduções nas plataformas de música e 2.3 milhões de ouvintes mensais no Spotify. No YouTube, totaliza 206 milhões de visualizações e mais de meio milhão de inscritos. Nas redes sociais, soma quase 400 mil seguidores.

Ouça agora Peregrino: ADA.lnk.to/PeregrinoAoVivo

Assista ao clipe no YouTube:https://youtu.be/OfQW61Y4Rvo?si=wQNhwzwXJ-dJyPMg