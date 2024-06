Dr. Ayslan e Dra. Regina Moraes aliam matrimônio e advocacia sustentável

A união entre os advogados Dr. Ayslan e Dra. Regina Moraes vai além do matrimônio e se estende ao campo profissional, onde têm feito a diferença na área jurídica e ambiental. Formados em Direito, se conheceram na faculdade. A paixão pelos estudos e pela justiça os aproximou, culminando em seu casamento.

Iniciaram suas carreiras como concursados da universidade, onde permaneceram até 2007. Durante esse período, equilibraram suas funções públicas com a privada. A mudança definitiva ocorreu quando Ayslan foi convidado a patrocinar defesas em uma operação ambiental no Mato Grosso. “Essa experiência nos revelou uma carência na representação técnica em processos ambientais, despertando um interesse em termos uma especialização nesse setor”, conta.

“Com minha atuação como conselheira do meio ambiente no estado, tive acesso a processos ambientais complexos, que frequentemente discutia em casa. Foi nesse ambiente que surgiu a ideia de me dedicar à advocacia ambiental e ao agronegócio. Assim, decidimos deixar os cargos públicos e focar integralmente no escritório, que hoje é um dos poucos no Brasil a adotar uma política ESG”, revela Regina.

Desde 2023 neutralizam a emissão de carbono do escritório adquirindo créditos certificados, promovendo práticas sustentáveis e conciliando desenvolvimento com preservação. No MT, 56% do PIB provém da produção agrícola e 60% da vegetação é preservada.

Ela também se dedica à gestão administrativa, enfatizando o desenvolvimento humano. Com o apoio do mentor Paulo Vieira, especializado em inteligência emocional, implementam práticas que valorizam o bem-estar e a formação contínua de sua equipe.

Seu compromisso com a sustentabilidade e o cuidado com os colaboradores refletem uma visão de futuro, que valoriza tanto o meio ambiente quanto as relações humanas, destacando-se no cenário jurídico brasileiro do agronegócio.

Site:https://ayslanmoraes.adv.br