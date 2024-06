Alessandra Cesário tem compromisso com valorização da beleza natural

Nascida em Maringá, interior do Paraná, a dermatologista Alessandra Cesário sempre soube de sua paixão pela sua área de atuação. Formada pela Universidade Estadual de Maringá, sua trajetória ganhou novos rumos quando decidiu se estabelecer em São José do Rio Preto, em São Paulo, cidade de sua avó. “A FAMERP tem uma das residências médicas em dermatologia mais respeitadas. Isso, junto com meus laços familiares, me trouxe até aqui”, explica.

Lá, tornou-se referência em procedimentos estéticos, com compromisso com a naturalidade e a ética. “Sempre busquei a valorização da beleza natural, respeitando a individualidade de cada paciente e destacando suas melhores características”, ressalta.

Em São José do Rio Preto e região, ela é destaque quando o assunto é valorização facial. “O diferencial está na forma como aplico preenchedores, bioestimuladores e toxinas. Uso tecnologias avançadas, mas é a atenção aos detalhes que faz a diferença”, comenta.

“Valorizo a conexão humana e a compreensão de cada um. Entender dores e expectativas é essencial para proporcionar o melhor tratamento”, completa.

Ao longo de sua carreira, Alessandra recebeu diversas premiações, sendo o Prêmio Nacional do Congresso Brasileiro de Cirurgia Dermatológica um marco importante. Sua contribuição inclui capítulos em livros e artigos.

“Sou defensora dos cuidados com a pele. O uso diário de filtro solar, uma boa higienização e hidratação são fundamentais. Alimentação saudável e a prática regular de exercícios físicos são muito importantes para manter a pele e o corpo em equilíbrio”, finaliza.

