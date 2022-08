Zilu Camargo aproveita visita dos netos nos EUA: ''Cada segundo ficará eternizado''

Zilu Camargo compartilhou um vídeo com alguns momentos encantadores ao lado dos netos, Joaquim e Julia, filhos de Camilla Camargo

CARAS Digital Publicado em 22/08/2022, às 13h39

Zilu Camargo (64) dividiu com os seguidores algumas cenas encantadoras ao lado dos netos, Joaquim (2) e Julia (1), filhos de Camilla Camargo (36). Após dois anos e meio, a famosa está recebendo a visita da herdeira com os pequenos.

No perfil do Instagram, a influenciadora compartilhou um vídeo das brincadeiras que faz com os dois durante esses dias.

"Aproveitando todos os momentos com meus amores!!! Cada segundo ficará eternizado em nós!!! Amo infinito...", escreveu a vovó coruja na legenda da publicação.

Os admiradores da família se derreteram com as imagens. "Lindo momento", "Muito amor", "Amor sem fim!", "Nada melhor do que a companhia dos netos", dispararam eles nos comentários.

ZILU CAMARGO E CAMILLA CAMARGO VISITAM A DISNEY JUNTAS APÓS 4 ANOS

Após anos sem ver a filha por estar morando nos EUA desde o início da pandemia, Zilu Camargo (64) está aproveitando cada momento do lado da herdeira, Camilla Camargo (36), e dos netos. Nesta quinta-feira, 18, ela mostrou fotos de um passeio que fizeram na Disney.

"Em 2018 tivemos juntas na Disney pela última vez, antes da pandemia! E depois de quase 4 anos, minha princesa @camilla_camargo retorna com a família completa!", celebrou a empresária a chegada da filha, do genro e dos netos.

