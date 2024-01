Viviane Araújo divide clique encantador do filho, Joaquim: "Amor"

A atriz e dançarina Viviane Araújo encantou os seguidores ao compartilhar nas redes sociais uma nova foto do filho, Joaquim

Viviane Araújo encantou os seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 12, ao compartilhar um novo clique do filho, Joaquim, que está com 1 ano. O menino é fruto de seu relacionamento com Guilherme Militão.

Na foto postada no feed do Instagram, o pequeno aparece sério, brincando no chão, e usando uma regata listrada e uma bermuda. Já na legenda da publicação, a mamãe coruja falou sobre o amor incondicional que sente pelo herdeiro.

"Filho, quando olho para você, tudo o que vejo é amor, paz e a realização de um sonho. Cada dia que passa eu te amo mais e mais! É um amor que transborda dentro do meu coração! É um amor incondicional Que Deus abençoe você sempre. Nosso filho é lindo né papai? @gmmilitao #amorincondicional #maedemenino", escreveu a musa.

Recentemente, o filho de Viviane foi vítima de ataques nas redes sociais. Os comentários negativos começaram após a atriz postar cliques inéditos de Joaquim. Nas fotos, ele surge ainda sujo de tinta ao brincar, e alguns internautas criticaram a aparência do pequeno.

Os fãs da artista, então, saíram em defesa do pequeno. "Nossa, a criança perfeita, saudável, tantas que infelizmente nascem com problemas sérios e tu fala isso! É uma criança que tem amor da mãe e do pai, e ao contrário do que você insinuou, todas as crianças são lindas", defendeu um.

Confira a publicação:

Viviane Araújo dá 'empinadinha' na academia

A atriz Viviane Araújo mostrou que está pronta para o Carnaval. A musa surgiu na academia após o treino, deu uma empinadinha estratégica e exibiu toda sua beleza. Na foto, ela apareceu com um conjuntinho verde-água coladíssimo ao corpo.

Dispensando a roupa íntima, ela mostrou porque é a mais bela dentre todas as Rainhas de Bateria. "Foco no objetivo", disparou ela que também posou com sua personal. Nos comentários, fãs ficaram impressionados. Isso porque a estrela está com 48 anos e acaba de ser mãe. "Quase 50 e esse corpo é para poucas", disparou um. "Olha o shape da rainha", escreveu outro. "Como pode? Ela massacra", disparou outro. Confira a publicação!