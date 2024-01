Marido de Viviane Araújo faz dancinha e leva 'puxão de orelha' da esposa: ‘Saiu’

Viviane Araújo diverte seguidores nas redes sociais ao ensinar coreografia ousada para o marido, o empresário Guilherme Militão

Nesta quarta-feira, 03, a atriz Viviane Araújo causou nas redes sociais ao compartilhar um momento descontraído ao lado do marido, Guilherme Militão. É que a musa do Carnaval decidiu ensinar uma coreografia ousada para o empresário, que acabou levando um puxão de orelha brincalhão da esposa por não acertar os passos da dança.

Em seu perfil oficial no Instagram, Viviane compartilhou o registro em que surge rebolado ao som de 'Macetando', música de Ivete Sangalo e Ludmilla. Enquanto a dançarina dava um show na coreografia e acertava todos os passos, seu marido tentava acompanhar os movimentos com muita concentração e o semblante sério.

Guilherme permaneceu sério até o final da dancinha, quando deixou um sorriso escapar em comemoração por ter acertado. Em seguida, ele celebrou o término da dança dando um beijão na esposa, que também se divertiu com a cena. Na legenda, Viviane deu uma 'bronca' de leve por precisar repetir o vídeo várias vezes.

“Foram 357 tentativas mas saiu, né amor!? Guilherme Militão”, a musa brincou na publicação, que divertiu os seguidores: “Ter um marido que apoia trás outro vigor pra vida!!! Felicidades pro casal que mete dança”, exaltou uma admiradora. “Tomara que o Joaquim tenha puxado a mãe na dança, por que o pai”, brincou mais uma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

Vale lembrar que Viviane Araújo e o marido, Guilherme Militão, celebraram sua união em uma cerimônia luxuosa em maio de 2021. Pouco tempo depois, deram as boas-vindas ao primogênito, Joaquim, que já está com um aninho de vida. Desde a chegada do pequeno, a mamãe coruja compartilha detalhes da maternidade nas redes sociais.

Inclusive, recentemente, a musa revelou que quase abandonou o caminho da maternidade. É que ela passou pelo processo de fertilização in vitro e ficou frustrada após receber o primeiro resultado negativo. É relevante destacar que ela recorreu à doação de óvulos para conceber seu filho, uma vez que não tinha seus próprios óvulos congelados.

"Foram duas tentativas. A primeira, negativa. Quase não voltei para tentar a segunda: o negativo me desanimou, uns projetos iam sair... quase acreditei que não era o momento! Mas me pegaram pela mão no “vai ou vai!”… E a gente foi!", Viviane relatou que recebeu apoio dos profissionais para realizar seu sonho de ser mãe.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

Filho de Viviane Araújo sofreu ataques cruéis:

Filho de Viviane Araújo, o fofíssimo Joaquim está sendo vítima de ataques nas redes sociais desde que a atriz publicou cliques inéditos do pequeno. Nas fotos, ele surge ainda sujo de tinta ao brincar. Só que alguns fãs partiram para o ataque e criticaram a aparência do pequeno, como os cabelos, a semelhança com o pai e até a beleza do bebê; entenda o que aconteceu.