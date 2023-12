Ataques cruéis contra filho de Viviane Araújo geram revolta: "Ele é lindo"

Ataques cruéis contra filho de Viviane Araújo se multiplicam nas redes sociais; até o momento, atriz não se pronunciou

Filho de Viviane Araújo, o fofíssimo Joaquim está sendo vítima de ataques nas redes sociais desde que a atriz publicou cliques inéditos do pequeno neste final de semana. Nas fotos, ele surge ainda sujo de tinta ao brincar.

Só que alguns fãs partiram para o ataque e criticaram a aparência do pequeno. Os cabelos, a semelhança com o pai e até a beleza do bebê renderam comentários ofensivos de seguidores.

As mensagens deixaram os fãs de Viviane Araújo perplexos. "Nossa, a criança perfeita, saudável, tantas que infelizmente nascem com problemas sérios e tu fala isso! É uma criança que tem amor da mãe e do pai, e ao contrário do que você insinuou, todas as crianças são lindas", defendeu um.

Outros seguidores seguindo defendendo a atriz que até o momento não se pronunciou. "Meu Deus quanto preconceito, por que Viviane não pode ter parido um filho negro? Qual o problema, ele é lindo, cabelo perfeito a carinha, a boca todo lindo, qual é a de vocês, gostam de machucar as pessoas, não se fala de filho de ninguém", disse outro. "Filhos são bençãos e Joaquim veio com esse propósito", defendeu um terceiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

Viviane Araújo quase desistiu de ser mãe

Recentemente, antes do filho completar um ano de vida, a artista levou Joaquim para conhecer o local onde foi concebido, uma clínica de fertilização. A famosa então revelou que quase desistiu do processo ao ter o primeiro resultado negativo. É bom lembrar que ela contou com a doação de óvulos para ter o herdeiro, já que não havia congelado os seus.

"Foram duas tentativas. A primeira, negativa. Quase não voltei para tentar a segunda: o negativo me desanimou, uns projetos iam sair... quase acreditei que não era o momento! Mas me pegaram pela mão no “vai ou vai!”… E a gente foi!", contou que recebeu apoio dos profissionais para realizar seu sonho de ser mãe.