Virginia Fonseca choca ao comparar sua foto de criança com a de Maria Alice: ''Cópia''

Influenciadora Virginia Fonseca impressionou ao mostrar semelhanças da filha mais velha com ela quando criança

A influenciadora Virginia Fonseca (23) mostrou que a filha mais velha, Maria Alice (1), é bastante parecida com ela quando criança. Nesta quinta-feira, 16, a famosa provou as semelhanças com uma montagem.

Em seus stories, a esposa do cantor Zé Felipe (24) compartilhou uma foto sua pequena ao lado de uma atual da herdeira e impressionou ao mostrar como são bem semelhantes.

Fazendo praticamente a mesma cara pensativa, Virginia versão pequena surgiu ao lado de Maria Alice. "Minha foto cópia", exclamou a artista comparando-se com a menina.

Ainda recentemente, a nora do cantor Leonardo (59) ficou revoltada ao ter sua filha mais nova, Maria Flor, chamada de feia. Sem ficar quieta, ela e o marido rebateram as críticas sobre a aparência da bebê.

Veja:

Virginia Fonseca paparica a caçula e brinca: ''Fazer DNA pra ver se saiu de mim mesmo''

A mamãe coruja Virginia Fonseca encheu seu feed de amor nesse domingo, 12, ao compartilhar um lindo clique em que aparece com a filha mais nova!

Com a pequena Maria Flor no colo, de apenas três meses, fruto de seu casamento com o cantor Zé Felipe, com quem também tem Maria Alice, de um ano e 8 meses, a loira surgiu no maior chamego com a bebê e declarou seu amor pela caçula da família.

"E essa neném que ta cada dia mais perfeitaaaa?!!! Vou precisar fazer DNA pra ver se saiu de mim mesmo. Te amo mãezinha", brincou Virginia, que recentemente surgiu bem diferente em foto antiga ao lado de sua mãe, Margareth Serrão.