Virginia Fonseca surge muito diferente em foto antiga com a mãe

Mudou?! Virginia Fonseca aparece quase irreconhecível ao relembrar foto antiga com a mãe: 'Sempre juntas'

A influenciadora digital Virginia Fonseca agitou as redes sociais neste final de semana ao relembrar uma foto antiga com a mãe, Margareth Serrão. A estrela mostrou o quanto mudou ao longo dos anos e surgiu com a aparência quase irreconhecível na foto antiga.

A estrela exibiu o clique feito na adolescência e deixou evidente as transformações em seu rosto ao longo dos anos ao comparar o clique antigo com uma foto atual delas. Na imagem, ela se declarou para a mãe. “Sempre juntas”, escreveu.

Recentemente, a influencer Virginia Fonseca já contou que passou por procedimentos estéticos e cirurgias plásticas ao longo dos anos. Ela já fez botox preventivo na testa e também já fez harmonização facial. A estrela também já colocou silicone nos seios, já lipoaspiração de alta definição na barriga e nas axilas.

Também neste final de semana, Virginia Fonseca ostentou a sua boa forma. A beldade aproveitou o dia de sol no último sábado, 11, para renovar o bronzeado na piscina de sua mansão.

Na foto, a estrela apareceu apenas com um biquíni amarelo estilo fio-dental e deixou à mostra sua barriga trincada e negativa.

Virginia Fonseca celebra o batizado das filhas

A influenciadora digital Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe viveram um momento especial em família neste domingo, 5. Eles realizaram a cerimônia de batizado das filhas, Maria Alice e Maria Flor, em uma igreja de Goiânia. Logo depois, os dois reuniram os amigos e familiares em uma festa luxuosa.

Nas redes sociais, os pais corujas mostraram fotos com as duas filhas no colo. Os quatro aparecem com looks brancos e na frente da decoração da festa, que contou com muitas flores e doces.

“Batizado das Marias”, disseram na legenda.

Fotos: Fábio Costa / AgNews