Virginia Fonseca paparica a caçula e brinca: ''Fazer DNA pra ver se saiu de mim mesmo''

Empresária e influencer Virginia Fonseca posa no maior chamego com a filha, Maria Flor, e fãs comparam a bebê com Zé Felipe

A mamãe coruja Virginia Fonseca (23) encheu seu feed de amor neste domingo, 12, ao compartilhar um lindo clique em que aparece com a filha mais nova!

Com a pequena Maria Flor no colo, de apenas três meses, fruto de seu casamento com o cantor Zé Felipe (24), com quem também tem Maria Alice, de um ano e 8 meses, a loira surgiu no maior chamego com a bebê e declarou seu amor pela caçula da família .

"E essa neném que ta cada dia mais perfeitaaaa?!!! Vou precisar fazer DNA pra ver se saiu de mim mesmo. Te amo mãezinha", brincou Virginia, que recentemente surgiu bem diferente em foto antiga ao lado de sua mãe, Margareth Serrão.

"Amooooooo vocêss demais", babou Zé Felipe nos comentários. Os fãs ainda destacaram a semelhança de Maria Flor com o pai. "Será que só eu acho ela a cara do Zé Felipe??", "A cara do Zé", "A Maria Alice parece a Virgínia e a Maria flor parece o Zé Felipe", "A cara do pai dela, só que ruiva e com olho azul", compararam.

Confira a foto de Virginia Fonseca com a caçula da família:

Em meio à polêmica com os fãs, Virginia exibe corpaço em dia de sol

A influenciadora digital Virginia Fonseca deixou os fãs babando no sábado, 11, ao compartilhar foto em que aparece de biquíni! Em meio à polêmica, acusada de dar o cano em fãs após cobrar por fotos e não tirar durante evento, a empresária surgiu esbanjando sua beleza ao posar renovar o bronzeado em dia de sol em sua mansão em Goiânia.

Na imagem, publicada em seu perfil no Instagram, ela aparece deitada ostentando suas curvas e o shape trancadíssimo, usando um biquíni laranja. "SABADOU!!! A mãe tá on", escreveu na postagem.

Alguns internautas ainda cobraram uma explicação de Virginia sobre ela ter cobrado para tirar fotos com os fãs. "Todo mundo querendo explicações pelos seus pedidos e Virgínia tá como?", "Mulher de Deus, é sério que agora você tá cobrando pra bater fotos com teus fãs? Coitado desse povo que idolatram esses famosos. Meu ídolo é Deus", dispararam.

