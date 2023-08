Virginia Fonseca causa polêmica ao postar fotos da filha mais velha: “Passando mal”

A influenciadora Virginia Fonseca gerou discórdia entre seus seguidores ao publicar algumas fotos da filha mais velha Maria Alice

Nesta segunda-feira, 21, Virginia Fonseca encantou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram algumas fotos de sua filha mais velha, Maria Alice. A menina esbanjou fofura ao posar para dois cliques. A menina, que surpreendeu pelo tamanho, estava encantadora usando um vestido laranja chamativo com detalhes azuis. A irmã da pequena Maria Flor ainda calçava sandálias azuis com detalhes em rosa.

“Bom dia, galera. Estou passando muito mal, minha neném que já está uma moça, fazendo pose para foto e tudo mais! Que Deus abençoe nossa semana”, escreveu a influenciadora e mamãe coruja na legenda da publicação.

Nos comentários, o marido de Virginia e pai de Maria Alice, o cantor Zé Felipe escreveu “O papai”, seguido de emojis apaixonados. A mãe de Zé Felipe e avó da menina, Poliana Rocha comentou: “Saudade toca”.

Porém, entre os seguidores de Virginia, a publicação gerou discórdia e discussão. Isso porque, de acordo com alguns admiradores, a influenciadora publica diversas fotos da filha mais velha e não compartilha tanto a filha mais nova, Maria Flor.

“O que ela tenta de entretenimento com a Maria Alice, quem vai entregar é a Maria Flor, a que ela menos dá atenção. Logo, nota-se que a Maria Flor é mais simpática e desenrolada. Seja mãe de duas, e não de uma”, criticou uma seguidora. E outra admiradora questionou: “Cadê a Florzinha?”.

Um outro seguidor ainda comentou sobre um vídeo de Maria Flor que não foi colocado no feed por Virginia: “O vídeo da Flor mexendo no seu celular foi tão amoroso e não colocou no feed, mas tem mais de uma filha. Não entro mais no Insta da Virginia. Só liga para uma filha”. Outra ainda brincou: “Esqueceu de colocar [na legenda] filha preferida”.

Porém, alguns seguidores de Virginia saíram em defesa de Maria Alice, que tem apenas dois anos. “Tadinha da Maria Alice, tão pequeninha e está cheia de haters”, escreveu uma fã. Outra seguidora ainda escreveu: “Perfeita Maria Alice. Deus te proteja de todo mal dessa internet”.

Na semana passada, Virginia ainda comentou sobre as obras de uma nova casa para sua família. A família está passando por um perrengue, já que as obras estão atrasadas e o aluguel da casa da família está vencendo.

“Não sei o que vamos arrumar, mas qualquer coisa vamos morar na Fazenda”, disse Virginia em um vídeo no seu canal do YouTube fazendo referência a Fazenda Talismã, do cantor Leonardo que é pai de Zé Felipe.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Novo visual!

Mas as fotos de Maria Alice não foi a única polêmica que Virginia enfrentou nas redes. A loira mostrou em suas redes sociais, neste final de semana, que mudou seu visual e adotou mechas rosas no cabelo loiro.

Porém, alguns seguidores não aprovaram o novo cabelo da famosa."12 horas de salão pra isso? Realmente rico gosta de jogar dinheiro fora", comentou um. "O fato de gostar, não obriga seus fãs a acharem isso bonito. Gente, na boa? Ficou feio. Não falo das mechas rosas, falo do tom do loiro… muito amarelo… brega demais!", detonou outro.