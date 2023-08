Novo visual de Virgínia Fonseca é massacrado: "12 horas no salão pra isso?"

Novo visual de Virgínia Fonseca é massacrado nas redes sociais; fãs estão preocupados com a saúde dos fios da bela

A influenciadora Virgínia Fonseca dividiu opiniões nas redes sociais neste domingo, 20, ao aparecer com um novíssimo visual nas redes sociais. Após passar muitas horas no cabeleireiro, ela surgiu com um visual moderno.

É que a esposa de Zé Felipe apostou em um loiro bem amarelo e intenso. Como se ainda não bastasse, a influenciadora tonalizou parte dos fios com um rosa chiclete. O visual não agradou os seguidores que detonaram a artista.

"12 horas de salão pra isso? Realmente rico gosta de jogar dinheiro fora", comentou um. "O fato de gostar, não obriga seus fãs a acharem isso bonito. Gente, na boa? Ficou feio. Não falo das mechas rosas, falo do tom do loiro… muito amarelo… brega demais!", detonou outro.

Fãs também ficaram preocupados com a sequência de mudanças no visual da artista que não está protegendo o cabelo. "Cabelo tá gritando: me dá um tempo! Tá até duro de seco", escreveu outro fã aconselhando a artista.

Zé Felipe, o admirador número um da esposa também aprovou o novo visual da amada: "Linda demais, te amo", declarou-se ele. Alguns dos fãs da influencer também elogiaram ela nos comentários.

