Virginia muda planos após perrengue em nova mansão: “Morar na fazenda”

O que rolou? Com mansão dos sonhos em construção, Virginia Fonseca revela planos para morar na fazenda do sogro, Leonardo

A influenciadora digital Virginia Fonseca está construindo uma casa dos sonhos ao lado do marido, Zé Felipe. Mas nem tudo saiu como o esperado, já que a obra está atrasada e o contrato de aluguel da casa dos artistas está prestes a vencer. Em seu canal do Youtube, a loira contou mais detalhes do perrengue e revelou o novo plano da família.

Virginia gravou um vídeo para atualizar os fãs sobre detalhes de sua vida pessoal. Foi então que uma admiradora perguntou se ela iria se mudar para a nova residência ainda este ano. Vale lembrar que o imóvel de luxo conta com sete suítes e muitos ambientes para trabalho e lazer, como salão de beleza, sauna, estúdio de gravação, adega e biblioteca.

Mas a influenciadora foi bem sincera ao narrar a reviravolta no prazo da mudança para o novo endereço: “Não [vou mudar], queria muito mudar, estávamos com planos de passar o natal na nossa casa nova, só que não vai ficar pronta. Só vai ficar pronta ano que vem, então nesse ano ainda não”, Virginia revelou.

Na sequência, a mãe de Maria Alice, que tem dois aninhos, e Maria Flor, de nove meses, relatou o perrengue: "E detalhe, o contrato da nossa casa vence agora, este ano”, disse a influenciadora, que não escondeu o desespero com a situação: “Tô passando muito mal, nós vamos ficar sem casa”, completou a famosa, que atualmente aluga uma casa de alto padrão em Goiânia.

Virgínia contou que tem um plano B caso não consiga negociar o contrato, e está considerando a mudança temporária para a Fazenda Talismã, uma propriedade luxuosa de seu sogro, o cantor sertanejo Leonardo: “Não sei o que vamos arrumar, mas qualquer coisa vamos morar na Fazenda”, ela finalizou o assunto.

Virginia Fonseca mostra obras de sua nova mansão:

No começo deste ano, Virginia Fonseca fez um pequeno tour pelas obras de sua grandiosa mansão. Na época, a influenciadora ainda contava com o prazo de se mudar para o novo endereço ao longo de 2023. Mesmo sabendo que os planos foram frustrados, é possível ter um vislumbre da nova residência luxuosa da loira.